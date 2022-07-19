Colonia de murciélagos ofrece peculiar espectáculo en Texas

Una colonia de murciélagos que viven debajo de un puente en las afueras del centro de Houston, ofrece a los visitantes un peculiar espectáculo que cada vez hace que más personas visiten la ciudad de Texas.

Diana Foss, bióloga de vida silvestre urbana del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, señala que se estima que más de 300 mil murciélagos de cola libre, que migraron desde México, viven en el puente Waugh Drive de Houston.

Cada noche, al atardecer, los murciélagos emergen de su letargo diario para pulular por la ciudad en busca de insectos para comer, ofreciendo un singular espectáculo.

Watching a colony of fruit bats taking off on their nightly flight path over our backyard - they are just spectacular! 🌙 pic.twitter.com/rn6YYxVVIe — Robert Irwin (@RobertIrwin) March 17, 2021

Murciélagos comen hasta 3 toneladas de insectos en Texas

Diana Foss, señala que los murciélagos "se alimentan principalmente de polillas, pero comerán otros tipos de insectos. Y esta colonia en particular puede comer tres toneladas de insectos por noche".

La bióloga del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, agrega que la colonia de murciélagos, se notó por primera vez en el puente a principios de la década de 1990 y agregó que el grupo actual está formado predominantemente por murciélagos hembra con un cachorro o murciélago bebé cada uno.

La especialista estima que para el mes de agosto (2022), todos los cachorros de murciélago habrán aprendido a volar.

La aparición nocturna de la colonia de murciélagos que se puede apreciar desde el puente de Waugh Drive, atrae a una multitud de residentes de Houston y turistas que al atardecer se dan cita en el lugar para ver el peculiar espectáculo.

Tim Anderson, turistas de Washington:

Creo que es algo genial que puedan vivir bajo un clima tan cálido debajo de un puente.

This never gets old. Bats gearing up for the nightly feast. 📡🦇 #SATWX #TXWX pic.twitter.com/zDRa1I9Yso — J. Ariel Garza (JAG) (@jag731) July 12, 2022

Los murciélagos no significan una amenaza para los humanos

Diana Foss, también señala que no ha escuchado informes acerca de que los murciélagos del puente Waugh Drive, muerdan o transmitan enfermedades a los humanos y agrega que una vez que los murciélagos caen al suelo, por lo general son atrapados por depredadores cercanos como garzas y halcones.

Diana Foss, bióloga:

Realmente no tenemos ningún problema con las personas que recogen murciélagos o con mordeduras de murciélagos o cualquier enfermedad de murciélago que parezca estar afectando a las personas

Un portavoz del Departamento de Salud de Houston señaló que en el año 2019 hubo 286 incidentes en los que personas de Houston informaron acerca de una interacción con un murciélago, mientras que 21 murciélagos dieron positivo por rabia.