EU prioriza unidad familiar en norma de aplicación de ley migratoria

En un memorando de Tae Johnson, director interino del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU), se le pide a los agentes que pregunten a los padres sobre sus hijos en la frontera sur. En esta nueva norma acerca de la aplicación de la ley migratoria en Estados Unidos, se sustituye parte de las directrices de impuestas durante la era de Trump y se prioriza a la unidad familiar.

En la directiva de aplicación de la ley de inmigración de Estados Unidos que ha sido emitida este jueves (14 de julio de 2022), se les pide a los agentes federales que pregunten a los inmigrantes acerca de su condición de padres durante las detenciones.

La norma forma parte de un esfuerzo más amplio de parte de la administración del Presidente Joe Biden, acerca de priorizar la unidad familiar, además de sustituir a las políticas más restrictivas establecidas durante la gestión del expresidente Donald Trump.

En el memorando sobre la aplicación de ley migratoria en Estados Unidos (EU), fue emitido para todos los empleados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). En una muestra por priorizar a la unidad familiar, en la nueva norma también se le pide que los inmigrantes previamente deportados sean autorizados a regresar EU de forma temporal para las audiencias de custodia de los hijos.

As part of continuing efforts to build a more fair, orderly and humane #immigration system, ICE announced it will update policy, procedures and requirements for officers and special agents to preserve access to family visitation, child welfare services. pic.twitter.com/UcguDTcMyV — ICE (@ICEgov) July 14, 2022

ICE emite nuevas normas priorizando la unidad familiar

Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), comenzarán a tomar medidas adicionales para garantizar que no separen involuntariamente a las familias de inmigrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos (EU).

En la nueva norma que fue emitida hoy, los agentes deberán "indagar afirmativamente" acerca de la relación entre los migrantes y los menores con los que cruzan la frontera, y actualizar los archivos de los migrantes con esa información.

Estos nuevos procedimientos, son los más recientes en una serie de pasos que ha tomado la administración del Presidente Biden para priorizar a la unidad familiar y garantizar que la separación de las familias de inmigrantes, que aumentó significativamente durante el gobierno de Donald Trump, no vuelva a suceder.