Murió Ash Carter, exsecretario de Defensa de Estados Unidos

Ash Carter, exsecretario de defensa de Estados Unidos (EU) murió la noche del pasado lunes a los 68 años de edad, en Boston, informó su familia mediante un comunicado.

Ash Carter fue el último secretario de Defensa del expresidente estadunidense Barack Obama. Carter fungió en el cargo desde febrero de 2015 hasta enero de 2017.

De acuerdo con el comunicado compartido por la familia, el funcionario estadunidense murió por un infarto. Además lo calificaron como un esposo, padre y mentor amado que “dedicó su vida profesional a la seguridad nacional de Estados Unidos y a enseñar a los estudiantes sobre asuntos internacionales”.

Today we mourn the passing of former Secretary of Defense Ash Carter and celebrate a leader who left America—and the world—safer through his lifetime of service. Michelle and I extend our heartfelt sympathies to Ash’s wife, children, and all those who loved him. pic.twitter.com/O7zOZ5asmd — Barack Obama (@BarackObama) October 25, 2022

"Carter siempre dejó la política a un lado; sirvió a presidentes de ambos partidos durante cinco administraciones, ocupando múltiples cargos dentro del Departamento de Defensa", dijo su familia.

A Carter le sobreviven su esposa, Stephanie y sus hijos Ava y Will.

¿Quién era Ash Carter?

Ash Carter tenía un doctorado en Física Teórica de la Universidad de Oxford. El funcionario estadunidense se desempeñó como subsecretario de defensa y director de operaciones en el Pentágono, donde fue visto más como un tecnócrata que como un político.

Fue el encargado de comprar las armas del Departamento de Defensa de Estados Unidos entre 2009 y 2011, cuando dirigió una importante restructuración del programa de aviones de combate F-35.

Poco a poco Ash Carter ascendió al puesto más alto en el Pentágono. Incluso ayudó a supervisar una estrategia militar para hacer retroceder al Estado islámico en Siria e Irak para después derrotarlo.

El experto en defensa nacional también es recordado por abrir los roles militares a mujeres y eliminar la prohibición para que personas transgénero pudieran servivir en la milicia.

También intentó llevar innovaciones tecnológicas al Departamento de Defensa de Estados Unidos más rápidamente.

Cuando Ash Carter dejó el servicio público en Estados Unidos, dirigió el Centro Belfer para la Ciencia y Asuntos Internacionales en la Escuela Kennedy de Harvard.

