Murió Lucía Hiriart, esposa de Augusto Pinochet, a los 99 años

Lucía Hiriart, viuda del dictador chileno Augusto Pinochet, murió este jueves a los 99 años de edad, confirmó su familia, sin que hasta el momento se conozcan las causas de su deceso.

"A los 99 años y rodeada de familiares y seres queridos murió mi amada abuela. Deja una huella inmensa en nuestros corazones. Entregó su vida al servicio de los chilenos y la Historia sabrá valorar su grandiosa obra y su trabajo por nuestro amado país. Descansa en Paz", escribió la nieta de Lucía Hiriart en redes sociales.

A los 99 años y rodeada de familiares y seres queridos fallece mi amada abuela.

Deja una huella inmensa en nuestros corazones.

Entregó su vida al servicio de los chilenos y la Historia sabrá valorar su grandiosa obra y su trabajo por nuestro amado país.

Descansa en Paz

💔🌹🇨🇱 pic.twitter.com/ANBUIrALtO — Karina Pinochet (@pinochet_karina) December 16, 2021

Lucía Hiriart, esposa de Augusto Pinochet, fue internada en el Hospital Militar de Santiago, el pasado mes de agosto, debido a una complicación respiratoria, desde entonces, entraba y salía del nosocomio.

Lucía Hiriart murió tres días antes de realizarse la segunda vuelta electoral en Chile, en la que uno de los candidatos defiende el legado del régimen militar a casi 15 años del deceso de Augusto Pinochet, quien murió en 2006.

¿Qué hizo Lucía Hiriart, esposa de Augusto Pinochet?

Lucía Hiriart fue conocida como una de las principales influyentes en la dictadura de su marido Augusto Pinochet en Chile. Incluso, el propio general declaró que su esposa influyó en la decisión del golpe de Estado de 1973.

La esposa de Augusto Pinochet creó cerca de 12 instituciones, entre ellas el Centro Madres Chile (CEMA), donde ella fungió como presidente desde 1973 hasta agosto de 2016, cuando renunció a su cargo.

Lucía Hiriart fue investigada por malversación de fondos públicos a través de la fundación CEMA, también criticada por usar inmuebles propiedad del Estado, traspasados de forma gratuita para ser usados libremente. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago anuló el proceso en contra de Lucía Hiriart.

Después del 2010, las apariciones públicas de Lucía Hiriart comenzaron a disminuir, y la última vez que se le vio fue en 2015 durante la ceremonia de conmemoración por el fallecimiento de su esposo Augusto Pinochet.