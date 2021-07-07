Murió Robert Downey Sr., padre de Robert Downey Jr.

El actor y director Robert Downey Sr., padre del también actor Robert Downey Jr., murió la noche del martes, según reveló en su cuenta de Instagram el propio intérprete de "Iron Man".

Descansa en paz, Bob Dowyney Sr. Anoche, papá se fue pacíficamente mientras dormía, tras años de luchar contra las duras marcas que le dejó el Parkinson. Siempre fue un gran director de películas, lleno de optimismo”.

Robert Downey Jr. se refirió a su padre como un gran realizador de películas, además de una persona sumamente optimista, además de que recordó una de las bromas que hacía su madrastra, afirmando que ella y Robert Downey Sr. estuvieron casados por 2 mil años.

Te puede interesar: Kate Middleton se aísla tras contacto con positivo a Covid-19

¿Quién fue Robert Downey Sr.?

El actor y cineasta nació el 24 de junio de 1936 en Nueva York, y fue nombrado como Robert Elias. Robert Downey Sr. tuvo sus primeros acercamientos en la industria del cine y el entretenimiento en la década de los sesenta, cuando comenzó a escribir y dirigir sus propias películas, la mayoría de ellas consideradas absurdas y de bajo presupuesto.

En la década de los setenta alcanzó la fama, pero principalmente como actor y director de películas reconocidas como "Moment to Moment", "Hugo Pool" y "Greaser's Palace".

El histrión también fue reconocido por la mancuerna que hizo bajo la dirección de Paul Thomas Anderson, protagonizando cintas como "Magnolia" y "Boogie Nights".

Posteriormente compartió créditos con estrellas como Nicolas Cage, Don Cheadle y Téa Leoni en "The Family Man".

Su última aparición en la pantalla grande ocurrió en 2005, cuando participó en "Rittenhouse Square", una cinta que cuenta sucesos cotidianos de un parque de Filadelfia.

En cuanto a lo personal, estuvo casado en tres ocasiones: primero con la actriz Elsie Ann Ford, con quien tuvo a Allyson y a Robert Downey Jr. La pareja se separó en 1975 y tres años después se casó con Laura Ernst, quien falleció en 1994.

Cuatro años más tarde se casó con Rosemary Rogers-Downey, con quien estuvo casado hasta el último instante de su vida.

Te puede interesar: Scarlett Johansson espera a su segundo hijo