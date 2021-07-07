Scarlett Johansson espera a su segundo hijo

Scarlett Johansson está embarazada, en espera de su segundo hijo, de acuerdo con lo dicho por fuentes cercanas a la actriz al portal especializado Page Six.

La noticia del embarazo de la actriz llega a unos días de que se estrene su nueva película, "Black Widow", en la que interpretará por última vez a la heroína Natasha Romanoff, de "Los Vengadores". El filme llegará a cines y Disney+ Premier Access el próximo 9 de julio.

Este será el segundo hijo de Scarlett Johansson, pero el primero junto a su actual esposo, el comediante Colin Jost, y de acuerdo con el círculo cercano a la estrella, la pareja está encantada y emocionada con la llegada del nuevo integrante de la familia.

Desde principios de junio comenzaron las sospechas sobre un posible embarazo de la actriz, cuando rechazó asistir a varios eventos promocionales de su nueva cinta, ya que, según allegados, quiere mantener un perfil bajo hasta el nacimiento de su bebé.

Las fuentes que confirmaron el embarazo de Johansson añadieron que las sospechas se hicieron fuertes cuando además de rechazar invitaciones a eventos promocionales, también se negó a dar entrevistas cara a cara con la prensa sobre "Black Widow", cinta que protagoniza y de la que además fungió como productora ejecutiva.

Tan solo el viernes pasado, se realizó un evento promocional de la cinta en la zona de Los Hamptons, Long Island, al que solamente se presentó uno de los co-protagonistas de la cinta, David Harbour, y tampoco se presentó al estreno privado de la cinta en casa de su compañera de elenco Mariska Hargitay, en Montauk, Nueva York, a pesar de que Scarlett Johansson y su esposo viven muy cerca de ahí.

Otro factor que alimentó las sospechas sobre el embarazo de la actriz fue que este verano no realizó sus actividades tradicionales en la zona de Montauk Beach, Nueva York, donde constantemente sale a pasear a la playa o a correr con sus perros.

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Segundo hijo de Scarlett Johansson llegará pronto

De acuerdo con lo dicho por los allegados de la actriz, el segundo hijo de la estrella llegará pronto, aunque no especificaron alguna fecha en especial.

Este será el primer hijo de la famosa junto a su esposo, el actor y comediante Colin Jost. Scarlett Johansson se convirtió en madre en 2014, cuando recibió a su hija Rose Dorothy, producto de su relación con su ex pareja, el periodista Romain Rauriac.

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