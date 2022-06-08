Murió Simiso Buthelezi, boxeador que se viralizó por golpear al aire

Murió el boxeador sudafricano Simiso Buthelezi, quien se volvió viral gracias a un video en el que se le ve lanzando golpes al aire y al lado contrario de donde se encontraba su oponente, debido a un golpe.

El boxeador Simiso Buthelezi murió este miércoles luego de permanecer varios días en coma inducido debido a una lesión cerebral que sufrió en medio de una pelea ante Sipheshile Mntungwa, con quien se disputaba el título de peso ligero en África de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El boxeador Simiso Buthelezi tenía 24 años de edad. Debutó en 2019 en el boxeo profesional y llevaba una marca invicta hasta el momento del incidente, los expertos aseguraban que tenía potencial para convertirse en un gran boxeador.

Very scary in South Africa please 🙏🏼 for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB — Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 5, 2022

Simiso Buthelezi golpea al aire al lado contrario de su oponente

El boxeador africano Simiso Buthelezi se enfrentó a Mntungwa, en una pelea que dominó. Simiso estuvo intacto durante la mayor parte del encuentro y parecía que se llevaría el campeonato de peso ligero del boxeo africano.

Sin embargo, en los últimos segundos de la pelea, Simiso Buthelezi se lanzó al ataque contra su oponente, quien tropezó y quedó atorado en medios de las cuerdas, el réferi quitó a Simiso para que Mntungwa pudiera levantarse.

Cuando salieron de esa posición, Simisio Buthelezi se fue al lado contrario de su oponente y comenzó a boxear dirigiendo sus golpes hacia una de las esquinas del ring y lanzando los puños al aire.

En ese momento, el réferi Elroy Marshall detuvo la pelea y llamó a los servicios médicos para que atendieran a Simiso Buthelezi, quien evidentemente no se encontraba bien.

El boxeador africano fue trasladado de urgencia a un hospital, donde fue puesto en coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció hasta este miércoles que murió. Los especialistas indicaron que Simisio Buthelezi sufrió una hemorragia cerebral.