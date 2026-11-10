Músicos, meseros y un bartender: Así fue el operativo y el restaurante donde cayó “El R2”; estos son los detenidos

Un fuerte operativo interrumpió la fiesta de un criminal de alto poder en un restaurante de Guadalajara, Jalisco. En el lugar, las autoridades aseguraron el establecimiento SABEA donde cayó Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, junto con otras 20 personas que se encontraban en el lugar.

Entre los aprehendidos hay músicos, meseros y personal del negocio cuyas familias aseguran que solo estaban trabajando.

Esto es lo que se sabe de los detenidos y cómo es el lugar en el que fue aprehendido “El R2″.

Sigue hospitalizado el “R2”, quien fue detenido el pasado domingo. El gobierno del estado señaló que hubo apoyo para su detención.



Con información: @ceciliacerna19



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¿En qué restaurante detuvieron a “El R2″?

El lugar donde ocurrió el operativo se ubica sobre la avenida México número 2789, en la colonia Vallarta Norte de Guadalajara, Jalisco.

Se trata de un restaurante caracterizado por su fachada e interiores en tonos negros, con un precio promedio de 400 pesos por persona.

Tras terminar la detención, elementos de la Fiscalía General de la República, FGR, colocaron sellos de aseguramiento en todos sus accesos.

Así fue la detención de “El R2″ y la captura de “El Fénix”

Cayeron 21 personas en total dentro del inmueble. Destaca la aprehensión de Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, así como la de Fernando “N”, alias “El Fénix”.

Este último es señalado por las autoridades como presunto líder criminal con operaciones en Jalisco y Uruapan, relacionado con delitos de extorsión a productores de aguacate, secuestros y desapariciones.

¿Quiénes son los detenidos en el operativo contra “El R2″?

Vecinos del sector comentaron que en el negocio se realizaba una fiesta al momento de la llegada de las fuerzas federales.

Familiares de varios de los detenidos explicaron que había meseros, un bartender y los integrantes de un grupo de música norteña que, supuestamente, se encontraban en el lugar prestando sus servicios laborales cuando inició todo.

Aseguran armas de fuego en restaurante de Jalisco

Durante la inspección, las fuerzas de seguridad aseguraron al menos 5 armas de fuego que se encontraban dentro de la propiedad.

Las autoridades abrieron las investigaciones para determinar el origen del armamento y establecer la posible relación del grupo con los hechos delictivos investigados.

Tras el operativo realizado el domingo en un restaurante en Guadalajara, autoridades confirmaron que fueron veinte las personas detenidas junto con el “R2”.🚨🚔 La información con Priscila Velasco

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¿Qué va a pasar con “El R2″ y los detenidos?

Las autoridades informaron que las investigaciones siguen activas para esclarecer la participación de cada uno de los involucrados.

Se tiene previsto que las personas bajo custodia sean trasladadas al penal de Puente Grande para dar seguimiento a su proceso legal, aunque la fecha exacta para dicho movimiento aún no ha sido confirmada.