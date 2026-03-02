Cae “El Congo”, elemento de “El Licenciado” para el asesinato del alcalde Carlos Manzo

Las investigaciones en torno al asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, han sumado un nuevo e importante capítulo este 2 de marzo de 2026. En una operación encabezada por la Fiscalía de Michoacán, en coordinación con fuerzas federales como la Defensa, SEMAR, SSPC y la Guardia Nacional, se logró la detención de Gerardo “N”, alias “El Congo”.

Identificado como un integrante de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “El Congo” es señalado como parte fundamental de la célula delictiva que atentó contra la vida del alcalde el pasado mes de noviembre de 2025.

¿Quién es “El Congo”? Operador del CJNG en asesinato de Carlos Manzo

Gerardo “N” no solo está vinculado directamente con el ataque al edil; las labores de inteligencia lo sitúan como un generador de violencia sistemática en la región. De acuerdo con el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, este sujeto operaba bajo el mando directo de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien fue detenido en noviembre de 2025 como el cerebro detrás del complot.

Entre las actividades delictivas que se le imputan a “El Congo” destacan:



Extorsión sistemática: Cobro de cuotas a productores de aguacate y limón en la zona de Uruapan.

Cobro de cuotas a productores de en la zona de Uruapan. Homicidios: Participación en diversas ejecuciones relacionadas con la disputa territorial.

Participación en diversas ejecuciones relacionadas con la disputa territorial. Agresiones armadas: Ataques directos contra grupos criminales rivales para consolidar la hegemonía del CJNG.

Así mataron a Carlos Manzo: Del “Festival de Las Velas” a la captura

El asesinato de Carlos Manzo ocurrió el 1 de noviembre de 2025, durante las festividades del Festival de Las Velas. Las investigaciones revelaron que el ataque fue coordinado minuto a minuto a través de un grupo de mensajería dirigido por “El Licenciado”.

En dicho chat, sicarios identificados como Ramiro “N” y Fernando Josué “N” informaban en tiempo real sobre la ubicación del alcalde, a quien llamaban con el nombre clave de “el cliente”.

Tras el atentado, la estructura operativa comenzó a desmoronarse:



Víctor Manuel “N”: Presunto autor material, abatido en el lugar del ataque por escoltas del edil.

Presunto autor material, abatido en el lugar del ataque por escoltas del edil. Ramiro “N” y Fernando Josué “N”: Cómplices localizados ejecutados el 10 de noviembre de 2025 en la carretera Uruapan-Paracho.

Cómplices localizados ejecutados el 10 de noviembre de 2025 en la carretera Uruapan-Paracho. Alan “N”: Detenido recientemente (23 de febrero de 2026), acusado de facilitar la movilidad y el traslado de los sicarios el día del crimen.

“El Licenciado” fue detenido en noviembre de 2025, señalado en primer momento como posible autor intelectual del asesinato de Carlos Manzso|X.

La estructura del CJNG bajo la lupa

Con la caída de “El Congo”, las autoridades estrechan el cerco sobre el mando superior de esta facción. Durante el proceso judicial contra “El Licenciado”, se reveló que el jefe directo en la estructura criminal es Ramón “N”, alias “El R1”, quien presuntamente dio la orden directa para ejecutar al alcalde.

La detención de Gerardo “N” esta madrugada representa un paso decisivo para desmantelar por completo el brazo operativo que mantenía bajo asedio a los productores agrícolas de Michoacán. Las autoridades federales enfatizaron que las investigaciones continuarán hasta capturar a cada uno de los responsables involucrados en la planeación y ejecución del magnicidio.