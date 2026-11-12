En el municipio de Atizapán de Zaragoza, un camión de pasajeros chocó contra dos autos y terminó impactándose contra la fachada de una vivienda. Por otro lado, en la alcaldía Tlalpan, vecinos retuvieron a un hombre señalado por agredir perros en la vía pública.

Así ocurrieron ambos incidentes.

Aparatoso choque de camión de pasajeros en Atizapán

Un camión de pasajeros chocó contra dos automóviles sobre la avenida Sagitario, en la colonia El Chaparral de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Tras el fuerte impacto, uno de los vehículos particulares fue arrastrado varios metros hasta quedar proyectado directamente contra la fachada de una vivienda de la zona.

¿Cuántas personas heridas hubo por el choque?

El percance dejó a dos personas lesionadas; una fue trasladada a la Cruz Roja local y la otra al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes.

Además, bomberos apagaron el incendio en uno de los autos afectados, mientras se confirmaron daños en fachadas de dos casas, afectaciones estructurales en una de ellas y la caída de un poste de luz.

Mientras buena parte del país dormía... 🚨 un autobús chocó contra varios vehículos y una vivienda en Atizapán de Zaragoza, Estado de México; derribó infraestructura eléctrica y se incendió.



🔥 También se reportó el incendio de un vehículo en Puebla, un altercado en Oaxaca que… pic.twitter.com/jHUooLTzkj — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 12, 2026

Vecinos de Tlalpan retienen a hombre por maltrato animal

En otro punto, habitantes de la colonia Pedregal de San Nicolás, en la alcaldía Tlalpan, se organizaron frente a un domicilio de la calle Chemax para retener a un hombre de aproximadamente 65 años.

Los colonos lo señalan de agredir, mutilar y quitarle la vida a varios perros durante los últimos meses, desatándose la molestia tras un ataque ocurrido este miércoles en plena calle.

Policías resguardan al detenido y recuperan dos perros

Elementos de la policía llegaron al sitio para resguardar al adulto mayor y evitar que la situación escalara, trasladándolo posteriormente ante el Ministerio Público.

Los vecinos lograron recuperar a dos perros, los cuales quedaron a disposición de las autoridades para integrarlos como evidencia dentro de la carpeta de investigación.

Presentan denuncia formal y alcaldía condena los hechos

Los habitantes confirmaron que ya interpusieron la denuncia para que se determine la situación legal del sujeto.

La alcaldía Tlalpan emitió un comunicado condenando lo sucedido y asegurando que dará puntual seguimiento al caso para que se aplique la sanción que corresponda conforme a la ley.