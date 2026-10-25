Acabó arriba de la banqueta y un hombre murió: impactante choque de camión de pasajeros en CDMX

Un camión de pasajeros de la Ruta 25 en la Ciudad de México (CDMX) chocó este sábado 24 de octubre de 2026 luego de que el conductor presuntamente perdió el control de la unidad en la colonia Independencia, alcaldía Benito Juárez

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que los hechos ocurrieron sobre el Eje 6 Sur y, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad perdió el control del camión y atropelló a una persona.

Camión de pasajeros chocó contra árbol y acaba en la banqueta

La unidad chocó contra un árbil y termino subiéndose a la banqueta. Derivado del accidente tres personas que viajaban en la unidad resultaron lesionadas y lamentablemente la persona atropellada perdió la vida.

La víctima es un hombre que tendría entre 40 a 45 años aproximadamente, cuyo cuerpo quedó a un costado del camión.

Sobre el conductor, este quedó en calidad de detenido hasta que se determine su situación jurídica.

"La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) informa que esta tarde se registró un hecho de tránsito en el que estuvo involucrada una unidad de transporte público de la Ruta 25", informó la dependencia en un comunicado.

Accidente complica la vialidad en la Benito Juárez

Debido a las labores de emergencia la zona fue cerrada al paso vehicular. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), bombero, personal de Protección Civil y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al sitio.

"Al lugar arribaron servicios de emergencia para atender a los lesionados y en espera de los servicios periciales correspondientes", detalló la Semovi.

La zona fue acordonada para realizar las maniobras del retiro de la unidad siniestrada y el levantamiento del cuerpo por parte de peritos de la Fiscalísa General de Justicia capitalina, así como las diligencias correspondientes.

