Muere Myles Sanderson, sospechoso de apuñalamiento masivo en Canadá

Myles Sanderson, uno de los sospechosos del apuñalamiento masivo ocurrido en Saskatchewan el fin de semana pasado, murió el miércoles 7 de septiembre, poco después de su detención por parte de las autoridades de Canadá. El apuñalamiento masivo, que ocurrió en en 13 lugares de las localidades de la Nación James Smith Cree y Weldon, cobró la vida de 10 víctimas y dejó 18 heridos.

Sanderson aparentemente murió por lesiones autoinfligidas poco después de su arresto, informó la agencia Global News de Canadá.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) dijo anteriormente que Myles Sanderson, de 30 años, fue detenido cerca de la ciudad de Rosthern, Saskatchewan, a unos 100 kilómetros al suroeste del área donde se produjo el apuñalamiento masivo, uno de los actos de violencia masiva más sangrientos en la historia de Canadá.

Global News, citando múltiples fuentes policiales, informó que Sanderson se entregó a la policía y se lo llevaron vivo en una ambulancia después de una persecución en la carretera en la que la policía sacó su vehículo de la carretera. Murió poco después de las heridas que las autoridades creen que fueron autoinfligidas. CBC News también informó que Sanderson había muerto después de ser detenido.

#ÚLTIMAHORA | Sospechoso de apuñalamiento masivo en #Canadá, Myles Sanderson, fue detenido por la policía cerca de #Rosthern, SK.



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Hermanos muertos

Su hermano mayor y cómplice acusado del apuñalamiento masivo, Damien Sanderson, de 31 años, fue encontrado muerto con el lunes en un área cubierta de hierba de la Nación James Smith Cree.

La policía estaba investigando si el hermano menor podría haber matado a su hermano y dijo que Myles podría haber sufrido lesiones que requerían atención médica.

La RCMP, en un aviso a última hora de la tarde que anunciaba el arresto de Sanderson, no dio detalles sobre cómo concluyó el final de la persecución de cuatro días, y solo dijo: "Ya no existe un riesgo para la seguridad pública en relación con esta investigación".

Aún se desconoce el motivo del apuñalamiento masivo; según la policía, algunas de las víctimas parecían haber sido atacadas, mientras que otras aparentemente fueron aleatorias.