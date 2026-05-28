Primer ciclón de 2026 acecha en el Pacífico: Esto sabemos sobre su posible impacto en México

El Océano Pacífico registra una zona de inestabilidad que mantiene en alerta a los meteorólogos, ya que existen altas probabilidades de que evolucione y se convierta en el primer ciclón tropical de este año durante los siguientes días.

El fenómeno meteorológico se ubica actualmente en una posición muy distante, específicamente hacia el suroeste de la Península de Baja California.

A pesar de su lejanía actual con las costas nacionales, los especialistas advierten que los análisis se encuentran en una etapa sumamente temprana, por lo que resulta imposible confirmar o descartar por completo si este sistema provocará afectaciones directas o indirectas en el territorio mexicano en el corto plazo.

¿Cuántos ciclones se esperan en el Pacífico?

Este sistema en desarrollo surge justo después de que el periodo oficial de perturbaciones tropicales comenzara formalmente en esta cuenca el anterior 15 de mayo.

Las proyecciones numéricas elaboradas para este ciclo anual estiman una actividad considerable en la región, contemplando un rango general de entre 18 y 21 fenómenos meteorológicos en total.

La formación de esta inestabilidad pone a prueba los sistemas de monitoreo en una temporada que apenas comienza y que se prevé bastante activa en las próximas semanas.

¿Cuándo empieza la temporada de huracanes en el Atlántico y cuántos habrá?

Mientras el Pacífico ya muestra los primeros indicios de actividad ciclónica, el otro lado del país se prepara para el arranque de su propio periodo crítico. La temporada correspondiente al Océano Atlántico tiene fijado su inicio para el venidero 1 de junio.

De acuerdo con las estimaciones previas para esa zona geográfica, se anticipa una intensidad ligeramente menor en comparación con el Pacífico, proyectando la aparición de entre 11 y 15 ciclones tropicales.

Las comunidades costeras de ambos litorales deberán mantenerse atentas al desarrollo de estos rangos numéricos y a la evolución de las perturbaciones que comiencen a ganar fuerza en el mar.

