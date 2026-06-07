tva (1).png

¡Se quedan sin clases! Estado suspende actividades escolares por intensas lluvias provocadas por tormenta tropical

La Secretaría de Educación de dicho estado determinó suspender las clases este lunes 8 de junio de 2026 en seis regiones por tormenta tropical.

¡Se quedan sin clases! Estado suspende actividades escolares por intensas lluvias provocadas por tormenta tropical
¿Qué zonas de Guerrero se quedan sin clases este lunesn8 de junio?|I.A

Escrito por: Jimena Romero

La primera tormenta tropical que impacta a México, "Boris", ya modificó actividades escolares en algunas entidades de la república mexicana. Ante el riesgo por lluvias, algunas escuelas del estado de Guerrero se quedarán sin clases este lunes 8 de junio de 2026.

¿Cuáles son las zonas que se quedarán si actividades escolares?

Seis regiones de Guerrero suspenden clases este lunes

La suspensión de clases y actividades administrativas aplican para este lunes, segunda semana de junio en ambos turnos, matutino y vespertino.

La orden del gobierno estatal abarca a todas las escuelas públicas y colegios privados de las regiones de la Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, el Centro y la Montaña.

La decisión busca salvaguardar tanto a los alumnos de todos los niveles educativos como de los docentes y padres de familia que tendrían que enfrentarse a este fenómeno natural.

Alerta máxima en Guerrero por la cercanía de la tormenta "Boris"

La recomendación para cancelar la llegada de los niños a la escuela fue de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero.

Los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional indicaron que el centro del ciclón está a solo 155 kilómetros al sur del puerto de Acapulco y a 165 kilómetros de Punta Maldonado. Su cercanía significa que las bandas de nubes y los vientos fuertes ya están golpeando los municipios de la costa mexicana.

El Pacífico sur se prepara para inundaciones y oleaje

Las alarmas se encendieron porque el fenómeno igue ganando fuerza gracias al impulso del agua del mar.

Al avanzar directo a la zona turística, los pronósticos prevén un incremento considerable en el oleaje y acumulados de agua que podrían colapsar los ssitemas de drenaje, provocando posibles inundaciones.

El personal pidió a la población extremar precauciones pues la intensidad comenzará a subir.

Piden seguir protocolos de seguridad en los hogares

Las autoridades escolares instaron a las familias que viven en áreas vulnerables o cercanas a barrancas y ríos a activar sus planes de emergencia familiar.

Se recomienda asegurar techos de lámina, limpiar desagües y preparar mochilas de emergencia con documentos importantes, alimentos no perecederos y lámparas, en caso de que sea necesario evacuar hacia alguno de los refugios habilitados.

El regreso a clases dependerá del clima

El personal de la Secretaría de Educación local permanecerá con el monitoreo para evaluar la intensidad del fenómeno natural y considerar los daños que podría provocar en los siguientes días.

El regreso a clases presenciales se determinará tras el análisis de expertos y se comunicará en los medios oficiales a las familias.

Tags relacionados
SEP Estados Clima en México

Nota