¡Se quedan sin clases! Estado suspende actividades escolares por intensas lluvias provocadas por tormenta tropical

La primera tormenta tropical que impacta a México, "Boris", ya modificó actividades escolares en algunas entidades de la república mexicana. Ante el riesgo por lluvias, algunas escuelas del estado de Guerrero se quedarán sin clases este lunes 8 de junio de 2026.

¿Cuáles son las zonas que se quedarán si actividades escolares?

🌧️🏫#Comunicado | Se suspenden clases en las regiones: Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro y Montaña del estado de Guerrero debido a la Tormenta Tropical Dos- E.



Verifica la información en nuestro sitio oficial 👉https://t.co/pkmvCcDQQ3 pic.twitter.com/EOctSHjTMs — Secretaría de Educación Guerrero (@EducGuerrero) June 7, 2026

Seis regiones de Guerrero suspenden clases este lunes

La suspensión de clases y actividades administrativas aplican para este lunes, segunda semana de junio en ambos turnos, matutino y vespertino.

La orden del gobierno estatal abarca a todas las escuelas públicas y colegios privados de las regiones de la Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, el Centro y la Montaña.

La decisión busca salvaguardar tanto a los alumnos de todos los niveles educativos como de los docentes y padres de familia que tendrían que enfrentarse a este fenómeno natural.

Alerta máxima en Guerrero por la cercanía de la tormenta "Boris"

La recomendación para cancelar la llegada de los niños a la escuela fue de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero.

Los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional indicaron que el centro del ciclón está a solo 155 kilómetros al sur del puerto de Acapulco y a 165 kilómetros de Punta Maldonado. Su cercanía significa que las bandas de nubes y los vientos fuertes ya están golpeando los municipios de la costa mexicana.

El Pacífico sur se prepara para inundaciones y oleaje

Las alarmas se encendieron porque el fenómeno igue ganando fuerza gracias al impulso del agua del mar.

Al avanzar directo a la zona turística, los pronósticos prevén un incremento considerable en el oleaje y acumulados de agua que podrían colapsar los ssitemas de drenaje, provocando posibles inundaciones.

El personal pidió a la población extremar precauciones pues la intensidad comenzará a subir.

Piden seguir protocolos de seguridad en los hogares

Las autoridades escolares instaron a las familias que viven en áreas vulnerables o cercanas a barrancas y ríos a activar sus planes de emergencia familiar.

Se recomienda asegurar techos de lámina, limpiar desagües y preparar mochilas de emergencia con documentos importantes, alimentos no perecederos y lámparas, en caso de que sea necesario evacuar hacia alguno de los refugios habilitados.

⚠️ #SEGEnAlerta | La @PC_Guerrero informó sobre la formación de la Depresión Tropical Dos-E frente a las costas de Acapulco. Vientos máximos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento al noreste a 9 km/h.

Mantente informada e informado. Sigue indicaciones de las autoridades. pic.twitter.com/wIjbQ2fBo0 — Secretaría de Educación Guerrero (@EducGuerrero) June 7, 2026

El regreso a clases dependerá del clima

El personal de la Secretaría de Educación local permanecerá con el monitoreo para evaluar la intensidad del fenómeno natural y considerar los daños que podría provocar en los siguientes días.

El regreso a clases presenciales se determinará tras el análisis de expertos y se comunicará en los medios oficiales a las familias.