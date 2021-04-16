OMS monitorea nueva variante de Covid-19 detectada en India

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que recibió los datos sobre la aparición de una nueva variante de Covid-19 detectada en India, por ello la "tiene en su radar", pues no se sabe si está relacionada con el increíble aumento de casos de coronavirus en ese país.

Además, la variante de Covid-19 de India es descrita como "un mutante doble", que ya llegó a Reino Unido y "tiene todas las características de ser un virus muy peligroso", informó un medio británico.

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Así es la nueva variante de Covid-19 en la India

El virus tiene dos nuevas mutaciones significativas en la proteína de espiga que le ayudan a penetrar en las células humanas y evadir el sistema inmunológico.

Esta nueva cepa fue descubierta a finales de 2020 en dos estados indios y desde entonces "la proporción de casos ha aumentado", comentó la jefa de la célula técnica contra Covid-19 de la OMS, María Von Kerkhove, en una rueda de prensa desde Ginebra.

La variante india de Covid-19 es denominada científicamente como B.1.617.

El descubrimiento de esta nueva variante fue resultado de los trabajos de secuenciación genética del coronavirus que se han desarrollado alrededor del mundo y que buscan detectar, lo antes posible, cualquier modificación del virus que pueda hacerlo más transmisible, capaz de provocar síntomas más graves o volver ineficaces test, vacunas o medicamentos.

En Inglaterra se han detectado 73 casos de infecciones con esta nueva cepa y otros 4 en Escocia.

Trabajo de la OMS con la India

De acuerdo con María Von Kerkhove, la OMS está trabajando con la India y otros países para aumentar las secuenciaciones genéticas en el mundo y detectar y evaluar las variantes de interés, categoría en la que ahora se encuentra la India, y las consideradas "preocupantes''.

Por ahora, las mutaciones de Covid-19 que se han identificado tienen algunos parecidos con otras que se han registrado y que pueden ser causantes de más contagios y, en algunos casos, "pueden reducir la neutralización, lo que puede tener un impacto en medidas como las vacunas".

La experta de la OMS recordó que "las vacunas siguen funcionando contra las variantes preocupantes y en particular contra síntomas graves, y esto es importante decirlo".

