Nahomi Elizabeth Martínez, una heroína que dio su vida en operativo contra “El Mencho”

Nahomi Elizabeth Martínez, agente de la Guardia Nacional, perdió la vida en cumplimiento de su deber durante el operativo para detener a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”. La joven zacatecana fue una de las más de 30 oficiales que murieron el pasado domingo 22 de febrero en los enfrentamientos contra el CJNG.

Opinión de Uriel Estrada

Hoy no vamos a hablar de un capo. Hoy vamos a hablar de una heroína.

Su nombre es Naomi Elizabeth Martínez, joven Zacatecana, elemento de la Guardia Nacional.

Murió cumpliendo su deber en el operativo, donde el Estado enfrentó a una de las estructuras criminales más poderosas del país y del mundo.

Nahomi estuvo en primera línea. Era hija, era hermana, era amiga, era estudiante.

Era orgullo de Zacatecas.

Dio su vida en un enfrentamiento que buscaba proteger a millones de mexicanos y eso no es menor.

Cuando un elemento cae en servicio, no sólo pierde una familia, pierde el país porque personas como Nahomi son quienes deciden ponerse un uniforme y salir, sabiendo que quizá no regresen.

Hoy Zacatecas llora, su comunidad académica la llora.

Su familia la va a extrañar todos los días, pero también la extrañará un país que ella decidió defender. Que su nombre no se pierde en la noticia, que su sacrificio no se diluya en el ruido político.

Naomi no sólo cumplió su deber. Nos recordó lo que significa servir con honor, que descanse en paz.