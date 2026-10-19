La pasarela de los políticos bajo sospecha

Mientras desde Palacio Nacional se sostiene que en México no hay narcopolíticos, las denuncias del gobierno de Estados Unidos y las investigaciones en territorio nacional mantienen bajo la lupa a funcionarios y exfuncionarios presuntamente vinculados con el crimen organizado. Entre los nombres mencionados están Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el exalcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez y otros políticos señalados o sancionados por autoridades estadounidenses. A esto se suman las detenciones relacionadas con el Operativo Enjambre, que, de acuerdo con el material, suman 111 políticos y funcionarios investigados por posibles nexos con grupos dedicados al narcotráfico, la extorsión y el robo.