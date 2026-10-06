¡Se salió por la puerta grande! Narcotraficante escapa de un hospital en Ecuador

El narcotraficante Jipson José Peñafiel Magallanes, uno de los 26 detenidos el pasado 12 de marzo en un operativo contra una organización delictiva vinculada a la mafia albanesa, se escapó del Hospital Monte Sinaí, ubicado en el noroeste de Guayaquil, Ecuador. La Fiscalía lo identifica como uno de los supuestos coordinadores de esta red criminal.

Este narcotraficante de 30 años, logró darle una vuelta más a su historial delictivo cuando se encontraba recluido en el centro médico debido a una enfermedad cerebrovascular desde el 1 de octubre, pero lo que parecía ser un retiro temporal de la vida delictiva se convirtió en una oportunidad para una evasión maestra.

¿Cómo logró escapar este delincuente?

El sábado 4 de octubre, a las 12:55 horas, dados los reportes oficiales a los que el medio local Ecuavisa tuvo acceso, este astuto criminal burló la seguridad saliendo por la puerta principal sin ser detectado.

Las autoridades mencionaron que Peñafiel no estaba bajo custodia policial al momento de la fuga, sino a cargo de un agente penitenciario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), quien, inexplicablemente, no se hallaba en la habitación ni puso en alerta la salida del reo.

URGENTE | SE FUGÓ DEL HOSPITAL MONTE SINAÍ, LA POLICÍA LO BUSCA 🚨 ALERTA | PRÓFUGO DE LA JUSTICIA Jipson José Peñafiel Magallanes permanece prófugo de la justicia, tras fugarse del Hospital General Monte Sinaí, en #Guayaquil, donde se encontraba recibiendo atención médica. 📍 Si tienes información que permita localizarlo, repórtalo de manera confidencial: 📞 1800 DELITO (335486) 📲 Escanea el código QR del diseño. 🔒 Tu identidad será protegida. — Ecuador Comunicación | Siempre Más Noticias (@ecuadorprensaec) October 5, 2026

Fue hasta una ronda de enfermería posterior que se percataron de su ausencia. En medio del desconcierto, el comandante subrogante Soria señaló que al inspeccionar los accesos del hospital, se evidenció una falta de seguridad.

Sin embargo, este no es el primer caso de fuga en este hospital de Ecuador. Informes del año 2024 indican que al menos 6 reclusos que estaban internados por motivos médicos lograron escapar.

Un gran escape que dejó muchas dudas

Con puertas sin guardias y un centro de apoyo policial vacío, la pregunta en el aire es, ¿cómo un criminal de este nivel de peligrosidad, logró escapar en esas condiciones? Una pregunta urgente en medio de una historia que parece sacada de una película.

Con más de dos toneladas de droga atribuidas a su red, Jipson sigue prófugo, y las autoridades no descansarán hasta darle captura, incluso rastreándolo de las maneras menos pensadas, como las redes sociales.