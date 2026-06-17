Presidente de Ecuador busca restablecer relaciones con México, pero pone una sola condición

En entrevista exclusiva con la periodista Lucy Bravo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reiteró su disposición para restablecer las relaciones diplomáticas con México, al asegurar que “no hay razón para mantener malas relaciones” entre ambos países.

Pero señaló que uno de los principales obstáculos ha sido el asilo a políticos ecuatorianos con procesos judiciales o sentencias penales, quienes denuncian ser víctimas de persecución política.

Noboa afirmó que su gobierno continuará defendiendo la soberanía de Ecuador, aunque reconoció que es un trabajo en conjunto con todos los países.

Ecuador avanza hacia un nuevo futuro

El presidente ecuatoriano asegura que su país atraviesa una nueva etapa enfocada en la recuperación del empleo, el crecimiento económico y la estabilidad, tras años en los que, aseguró, el país fue afectado por políticas que frenaron su desarrollo.

“No puede continuar”: Daniel Noboa critica que políticos corruptos obtengan asilo en México

Con esta visión al futuro, el mandataraio busca dejar atrás los días de baja inversión extranjera, crisis de inseguridad y desempleo, asegurando que su estrategia es integral, así como la lucha contra el narcoterrorismo.

El mandatario señaló que Ecuador y el resto de América Latina deben superar las ideologías extremistas que, pese a presentarse como defensoras del pueblo, han limitado el crecimiento y el desarrollo.

