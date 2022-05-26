NASA detecta “algo extraño” en expansión del universo

En días recientes, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés), ha obtenido nuevas imágenes captadas por el Telescopio Espacial Hubble y ha señalado que algo extraño está pasando en el espacio exterior, en específico con la expansión del universo.

Para entenderlo, debemos saber que las Cefeidas, un grupo de estrellas que pulsan radialmente y las supernovas de Tipo 1a, estrellas que se caracterizan por poseer una luminosidad constante, son claves para conocer un valor más exacto acerca de la expansión del Universo.

Tanto las Cefeidas como las supernovas de Tipo 1a, ofrecen claridad a los astrónomos acerca de las distancias a escalas de millones de años luz, gracias a que se puede hacer estimaciones precisas de sus distancias en función de qué tan brillante pueden observarse a través de los telescopios.

Desde hace ya algunos años, el Telescopio Espacial Hubble y otros telescopios de la NASA, han sido utilizados para encontrar con mayor precisión la tasa de expansión del Universo y ahora el Hubble parece haber encontrado una respuesta.

Hasta ahora, el Telescopio Espacial Hubble ha logrado calibrar más de 40 "marcadores de hitos" de supernova en el espacio-tiempo que ayudan a medir con mayor precisión la tasa de expansión del universo.

Los datos obtenidos por el Hubble han sido analizados por un equipo de investigadores liderado por Adam Riess (premio Nobel), que forma parte del proyecto SHOES (Supernova, H0, para la Ecuación del Estado de la Energía Oscura; por sus siglas en inglés).

Hubble has calibrated ~40 “milepost markers” to better measure the expansion rate of our universe!



But there’s a discrepancy between the rate in our local universe compared to observations from right after the big bang, suggesting some weird physics: https://t.co/QgPZx9AHLw pic.twitter.com/srgBhQG0iv — Hubble (@NASAHubble) May 19, 2022

Astrónomos detectan discrepancia entasa de expansión del universo

Los científicos espaciales han encontrado una discrepancia entre la tasa de expansión del universo que había sido medida en comparación con las observaciones efectuadas justo después del Big Bang, que predijeron un valor de expansión diferente.

La causa de esta discrepancia es aún un misterio, sin embargo, conforme a los datos del Hubble, que incluyen una variedad de objetos cósmicos que actúan como marcadores de distancia, respaldan la idea de que algo extraño está pasando con la expansión del universo.

En resumen, se esperaba que la tasa de expansión del universo fuera más lenta de lo que realmente ha detectado el Telescopio Espacial Hubble.

Espectacular vídeo a cámara rápida de la explosión y posterior desvanecimiento de una supernova en la galaxia NGC2525.



(Crédito: @esa @HUBBLE_space @NASA M. Kornmesser, M. Zamani, A. Riess y SH0ES)https://t.co/QhwWRj8YiA pic.twitter.com/4d9LWaSjFt — Ernesto Lozano Tellechea (@lozano_tell) October 2, 2020

Problema posiblemente relacionado con una física nueva

En una combinación del Modelo cosmológico estándar del universo y las medidas captadas por La misión Planck de la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés), astrónomos esperaban un valor más bajo para la constante detectada por el Telescopio Espacial Hubble: 67.5 (más o menos 0.5 kilómetros) por segundo por megaparsec. Mientras que con SH0ES (Supernova, H0, para la Ecuación del Estado de la Energía Oscura), obtuvo una valoración del equipo de 73. Esto significa que la evolución de la galaxia y su expansión es más compleja de lo que hasta el momento se sabe.

Cabe señalar que existe una posibilidad entre un millón de que los científicos espaciales se equivoquen y esto significa un umbral común para tomar en serio un problema en física, de hecho se habla de un problema posiblemente relacionado con una física completamente nueva.

La aventura por comprender la velocidad de la expansión del universo, no es reciente, científicos y astrónomos llevan más de un siglo intentando comprender la respuesta.

El tamaño que vemos de las galaxias es afectado por la expansión del Universo. https://t.co/q5Q4J76Gkl pic.twitter.com/JMGr5eRbXG — Planeta Errante / José (@Planeta_Errante) April 25, 2022

¿Qué significa un Megaparsec?

Un Megaparsec, equivale a un millón de pársecs, distancia equivalente a unos 3.26 millones de años luz.