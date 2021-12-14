Telescopio Webb tras planetas para vida humana fuera de sistema solar

El Telescopio Webb de la NASA investigará todo sobre la infancia del universo, la formación de las estrellas y hasta ayudará a determinar si hay planetas adecuados para la vida humana fuera del Sistema Solar.

A pesar de un retraso de varios años y a un costo mucho más alto de lo previsto, finalmente el telescopio espacial James Webb de la NASA podrá comenzara con una nueva era en la astronomía.

El observatorio orbital de infrarrojos, diseñado para ser hasta 100 veces más sensible que su predecesor, el Telescopio Espacial Hubble, será enviado al espacio próximo 22 de diciembre.

El Telescopio Webb de la NASA despegará en un cohete "Ariane 5" desde un sector en la Guayana Francesa en la costa noreste de Sudamérica y posteriormente recopilará datos sobre la infancia del universo, la formación de estrellas y ayudará a determinar si hay planetas aptos para la vida humana fuera del Sistema Solar.

“We are composed by stardust and these new capabilities will bring us closer to the origins of the universe.” ✨



In the final episode of our Curious Universe miniseries, Rudi Albat, @esa's @ariane5 rocket expert, describes what this mission means to him: https://t.co/3tMkOiJtZ9 pic.twitter.com/JKlfzaMQP7 — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 14, 2021

Telescopio Webb de la NASA efectuará un increíble viaje de descubrimiento

Klaus Pontoppidan, científico del proyecto Webb del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial:

Realmente nos referimos al descubrimiento porque Webb tiene el poder en bruto para revelar lo inesperado. Podemos planificar lo que creemos que vamos a ver. Pero al final del día sabemos que la naturaleza nos sorprenderá la mayoría de las veces.

El Telescopio Webb, que cuenta con cuatro instrumentos científicos, fue desarrollado en colaboración liderada por la NASA en asociación con las agencias espaciales europeas y canadienses. La compañía Northrop Grumman Corp es el contratista principal. El vehículo de lanzamiento forma parte de la contribución europea.

This isn't even Webb's final form 😤



The Webb telescope is so large that it must fold up inside its @Ariane5 rocket for launch on Dec. 22. In space, Webb will slowly unfold to transform into its final configuration — 3 stories tall and as broad as a tennis court. Watch below 👇 pic.twitter.com/tfVWpzqojs — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 13, 2021

Un proyecto de la NASA que se retrasó y costó casi el doble

El Telescopio Webb de la NASA fue desarrollado a un costo de 8,800 millones de dólares, con gastos operativos proyectados para llevar la cuenta total alrededor de 9, 660 millones de dólares, un precio que prácticamente se ha duplicado ya que la NASA estableció la base de gastos en el año 2009 después de sobrecostos. La NASA tenía estimado lanzar el proyecto en el año 2011, pero la fecha se retrasó en diversas ocasiones.

Los científicos planean usar el Telescopio Webb para aprender sobre todas las fases de la historia del universo que se remontan justo después del evento del Big Bang hace unos 13,800 millones de años, mientras también estudian exoplanetas, planetas más allá de nuestro Sistema Solar, así como mundos más cercanos a casa, como nuestro vecino planetario Marte y Titán, la luna de Saturno.

El Telescopio Webb observará principalmente el universo en infrarrojos, mientras que Hubble lo ha examinado desde su lanzamiento en 1990 principalmente en longitudes de onda ópticas y ultravioleta. Webb tiene un área de recolección de luz mucho más grande, lo que le permite mirar a mayores distancias, por lo tanto, más atrás en el tiempo que el telescopio Hubble.

Greg Robinson, director del programa de Webb de la NASA:

Esperamos con ansias esto y nos estamos acercando mucho, mucho.

El Telescopio Webb de la NASA llegó a la Guayana Francesa desde el pasado mes de octubre después de un viaje por mar de 16 días desde California a través del Canal de Panamá hasta Port de Pariacabo en el río Kourou.

Telescopio Webb viajará 1.6 millones de kilómetros a una órbita, más allá de la Luna

Los objetivos de su misión incluyen buscar las primeras galaxias u objetos luminosos formados después del Big Bang, además de aprender cómo evolucionaron las galaxias desde su nacimiento inicial hasta la actualidad. También observará la formación de estrellas y los planetas que las rodean.

John Mather, científico principal del proyecto de Webb de la NASA:

Vamos a mirar todo lo que hay en el universo que podemos ver. Queremos saber: ¿cómo llegamos aquí desde el Big Bang, cómo ocurrió?; Entonces, observaremos.

9 days until #Webb lifts off! 🚀



The telescope will launch from @EuropeSpaceport in French Guiana on an @ariane5 that's been customised for this very purpose. Webb will travel to #space neatly folded up in the rocket's nose 🎁



📷https://t.co/KA0cmdBtd3#jwst #WebbFliesAriane pic.twitter.com/rnCijdg07Q — ESA Webb Telescope (@ESA_Webb) December 13, 2021

Este telescopio puede mirar dentro de las nubes de gas y polvo donde nacen las estrellas.

John Mather, científico principal del proyecto de Webb de la NASA:

La luz infrarroja rodeará los granos de polvo en lugar de rebotar, por lo que podemos ver al interior con el telescopio Webb. Y ese es uno de nuestros principales objetivos: ver cómo crecen las estrellas, con sus planetas jóvenes.

Un instrumento llamado espectrómetro podrá estudiar las atmósferas de exoplanetas y hasta encontrar uno con mucha agua.