NASA aplaza el lanzamiento de misión Artemis I para regresar a la Luna

La NASA aplazó el lunes (29 de agosto de 2022) el lanzamiento de su colosal cohete de nueva generación en su esperado primer vuelo de prueba de la misión Artemis I, con el que marcaría su regreso a la Luna.

El reloj de la cuenta regresiva para el lanzamiento de la misión Artemis I, se detuvo unos 40 minutos antes de la hora prevista, en punto de las 08:33 (hora local), mientras el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS por sus siglas en inglés), de 32 pisos de altura y dos etapas, y su cápsula para la tripulación Orión esperaban el despegue desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida.

La misión Artemis I consta de un viaje previsto de seis semanas no tripulado alrededor de la Luna, además de que significa el regreso 50 años después de la última misión lunar del proyecto Apolo.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA, citó un problema detectado en uno de los motores principales del cohete, después de que los equipos de lanzamiento hubieran comenzado a llenar los tanques de combustible del núcleo del cohete con propulsores de oxígeno e hidrógeno líquidos súper enfriados.

Aunque la NASA no dio una nueva fecha de lanzamiento, señaló que en su primera oportunidad de lanzamiento de reserva disponible se encuentra fijada para el viernes 2 de septiembre (2022).

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom — NASA (@NASA) August 29, 2022

Orion viajará a la Luna, la orbitará y regresara a Tierra, 42 días después de su lanzamiento

El Sistema de Lanzamiento Espacial-Orion, tuvo un costo de 37 mil millones de dólares (más de 740 mil millones de pesos), Orion viajará a la Luna, la orbitará y después regresara a Tierra, 42 días después de su lanzamiento, durante todo ese tiempo en el espacio, permanecerá sin acoplarse a una estación y será el lapso más largo de tiempo que jamás haya efectuado algún otro artefacto espacial.

Se estima que la nave Orion efectuará un recorrido unos 2.1 millones de kilómetros durante la nueva misión de la NASA, Artemis I. Su retorno "a casa" se tiene prevista para el próximo 10 de octubre en aguas del Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego en California, EU.

Liquid hydrogen replenish is closed and now in revert to troubleshoot the bleed on engine number 3. Teams are working to increase pressure in the bleed on engine 3 to continue conditioning the four RS-25 engines on @NASA_SLS for launch. https://t.co/wEUPRpb8q2 — NASA (@NASA) August 29, 2022

Lo que necesitas saber de Artemis I, nueva misión de la NASA a la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA, trabaja en una nueva misión para devolver astronautas a la Luna, todo como parte del programa Artemis. Su misión inaugural llamada "Artemis I" será una expedición no tripulada alrededor de la Luna y servirá como práctica para futuras misiones rumbo a Marte.

En el año 2024, la misión Artemis II efectuará el mismo recorrido pero esta sí contará con una tripulación a bordo y un año después, para el 2025, la NASA planea llevar astronautas a la Luna con la misión Artemis III y esa será la primera misión de la NASA en la que envíe humanos a la Luna desde hace más de medio siglo.

La NASA , no ha enviado humanos a la Luna desde el año de 1972, cuando el astronauta del Apolo 17, Eugene Cernan, dejó las últimas huellas en la superficie del astro natural de la Tierra. Esa "última" misión en la que astronautas de la NASA pisaron la Luna, se llevó a cabo entre los días 7 y 19 de diciembre de 1972.