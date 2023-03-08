La NASA regresará a la Luna con la misión tripulada Artemis 2 en 2024

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) confirmó que a finales de noviembre de 2024 regresará a la Luna con la misión tripulada Artemis 2.

La agencia espacial estadounidense informó que avanza en el ensamblaje, pruebas y procesamiento de los elementos para lanzar la misión tripulada.

Artemis 2 realizará pruebas de recuperación en aguas abiertas en los próximos meses para garantizar que la tripulación a bordo se retire de forma rápida y segura de la nave espacial.

El regreso del hombre a la Luna se logrará gracias a la misión Artemis 1 que salió del planeta en noviembre del 2022, tras varios retrasos por diferentes causas como daños en la nave o el mal clima en Florida.

La NASA indicó que con la misión Artemis 1 están aprendiendo todos los aspectos de sus sistemas para saber cómo planificar la siguiente misión tripulada.

“Volar con seguridad a la tripulación es nuestra principal prioridad para Artemis II”, dijo Jim Free, administrador asociado de la NASA para Exploration.

LIVE NOW: Hear from NASA experts and dive into the findings of our successful #Artemis I mission, which flew the uncrewed @NASA_Orion spacecraft around the Moon and back to Earth. https://t.co/OiAGvg0wZC — NASA (@NASA) March 7, 2023

La NASA explicó que aunque el lanzador de Artemis I sufrió más daños de lo que esperaban debido a los 8.8 millones de libras de empuje generados por el cohete en el despegue ya se está trabajando para reparar los daños y hacerle actualizaciones para Artemis 2.

Las modificaciones al lanzador móvil para admitir futuras misiones de Artemis están en marcha y en camino, incluida la incorporación de elementos para admitir sistemas de salida de emergencia en la plataforma de lanzamiento.

¿Cuál es el objetivo de Artemis 2?

El objetivo de las misiones Artemis es regresar a la Luna y llevar por primera vez en la tripulación a una mujer y a una persona de color, utilizando las tecnologías innovadoras para explorar la superficie lunar.

La meta es estudiar la Luna para aprender más sobre este astro así como el origen y la historia de la Tierra y nuestro sistema solar.

Tras el lanzamiento de Artemis I, Artemis 2 es la segunda fase, en la que se lanzará el cohete Space Launch System y la nae espacial Orión, con tripulación en una misión que durará ocho días.

Por el momento se desconoce quiénes son los astronautas que formarán parte de la misión Artemis 2, quienes después darán pasó a la tercera parte que lleva el nombre de Artemis 3.