La NASA lanzará la misión DART para desviar un asteroide

La misión DART de la NASA se lanzará esta noche al espacio, pues su objetivo es estrellarse contra un asteroide para cambiar su trayectoria y así practicar la defensa de nuestro planeta Tierra en caso de que un objeto esté a punto de impactar contra él. De tener éxito, esta será la primera vez en la historia que la humanidad cambie el trayecto de un objeto en el espacio.

La nave espacial de la misión DART despega este 23 de noviembre a las 10:20 de la noche a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9 desde California desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg.

La cobertura en tiempo real de la misión DART la transmitirá la NASA en su sitio web.

It's almost time for #DARTMission to get rolling!



When our first planetary defense test lifts off, it'll unfurl a new type of roll-out solar array to power its one-way journey. ↓ https://t.co/88Kex7PvCK — NASA (@NASA) November 23, 2021

Asteroide Didymons, el destino de la misión DART de la NASA

El lanzamiento de esta noche es el primer paso de la misión DART, pues se espera que la nave de la NASA llegue al asteroide en septiembre del 2022.

El objetivo de la nave es desviar la pequeña luna de Didymos, Dimorphos, un asteroide cercano a la Tierra, el cual se descubrió hace dos décadas y en este momento está a casi siete millones de millas de nuestro planeta.

Debido a la alta velocidad del asteroide (15 mil km/h), el choque de la misión DART de la NASA no pretende ni puede destruirlo, por lo que el objetivo será desviarlo.

Si la misión DART tiene éxito, será la primera vez que los humanos alteran el curso de un cuerpo en el sistema solar.

The @SpaceX Falcon 9 carrying the DART spacecraft is vertical on the launch pad at @SLDelta30 in California! Launch is scheduled for Nov. 24 at 1:21am ET (Nov. 23 at 10:21pm PT) #DARTMission #PlanetaryDefense More 📷: https://t.co/iU5MOJDHCI pic.twitter.com/Ik7YhHa0be — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) November 23, 2021

¿Por qué la NASA quiere desviar a un asteroide con la misión DART?

La presencia de cuerpos sin órbita en el sistema solar ponen en peligro la existencia de la vida en la Tierra, razón por la que los científicos trabajan en la misión DART, para evitar cualquier accidente fatal.

Luego de este experimento, la NASA podrá proteger a la tierra de asteroides y cometas que están a 30 millones de millas de la tierra, como en las películas de ciencia ficción.

Day and night, we search the skies for asteroids that could pose a threat to Earth. But what if we found one? @JHUAPL’s Justyna Surowiec helps tell the story of #DARTMission, our first test of planetary defense: https://t.co/hiAfCp3qrp pic.twitter.com/0mbGzPOmHx — NASA (@NASA) November 23, 2021

La NASA observará el choque contra el Asteroide con la ayuda de Italia

El lanzamiento de la misión DART es el primer paso de una larga carrera en el espacio, pues el choque de la nave de la NASA contra el asteroide tendrá lugar dentro de un año.

Para ese momento, la colisión con el asteroide la observará LICIACube o Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroids, un satélite en forma de cubo de la Agencia Espacial Italiana.

LICIACube, la cual es del tamaño de una maleta, se desprenderá de la misión DART antes de que impacte contra el asteroide, con el fin de registrar lo que sucede y, posteriormente, tomar imágenes y videos de Dimorphos.

LIVE: Tune in for our final media briefing before #DARTMission's scheduled launch at 1:21am EST (6:21 UTC) Wednesday!



Use #AskNASA to pose asteroid, mission and launch questions to leaders from NASA, @JHUAPL, @SpaceX, and @SLDelta30: https://t.co/Ucumc58Ay0 — NASA (@NASA) November 23, 2021

¿Qué sucederá después de la coalición contra el asteroide?

Cuando pase un año del impacto de la nave de la NASA contra el asteroide, la misión Hera entrará en juego para medir la efectividad de la misión DART.

Esta misión está siendo desarrollada por el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins.