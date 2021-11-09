Asteroide del tamaño de la Torre Eiffel se dirige a la Tierra: NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) confirmó que el asteroide 4660 Nereus, cuyo tamaño es parecido al de la Torre Eiffel, se dirige a la Tierra.

El cuerpo celeste mide 330 metros y se acercará a nuestro planeta el 11 de diciembre, cuando pasará a una distancia de 3.9 millones de kilómetros, según la agencia.

La astrónoma estadounidense Eleanor Francis Helin descubrió el asteroide en 1982, su longitud de 330 metros rebasa la altura de la Torre Eiffel, una construcción de hierro considerada como el monumento más famoso de París, Francia.

El cuerpo celeste, clasificado como “potencialmente peligroso” por la NASA, pasará cerca de la Tierra a una velocidad de 6.58 kilómetros por segundo, el próximo 11 de diciembre.

Asteroide del tamaño de la Torre Eiffel volverá a pasar en 2060

A pesar de su clasificación, el asteroide 4660 Nereus no representa una amenaza, ya que pasará a una distancia de potencial peligro pero no impactará en el planeta, según la agencia estadounidense.

La roca espacial 4660 Nereus pertenece a los asteroides de clase Apolo, su órbita es cercana a la Tierra por lo que es clasificado como potencialmente accesible para las naves espaciales.

Este cuerpo celeste del tamaño de la Torre Eiffel pasará nuevamente cerca de la Tierra el 14 de febrero de 2060, a unos mil 200 kilómetros de distancia.

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Desde que 4660 Nereus fue descubierto en 1982, misiones como la NEAR (Near Earth Asteroid Rendezvous-Shoemaker) de la NASA y Hayabusa, de Japón, han tenido como objetivo llegar a la superficie del cuerpo celeste, pero hasta el momento ninguna lo ha realizado.

La NASA realiza un monitoreo permanente de los asteroides, uno de los más recientes se registró el pasado 17 de octubre, día que la agencia observó una roca celeste de tamaño similar al del Empire State Building ubicado en Nueva York, Estados Unidos.

El asteroide 2004 UE pasará a unos 4.18 millones de kilómetros de la Tierra el próximo 13 de noviembre, pero al igual que 4660 Nereus, no representa ningún peligro para nuestro planeta. En junio pasó otro de tamaño similar que no supuso riesgo.

Hoy, un asteroide del tamaño del Empire State Building (381 metros) pasará a una distancia de 48 millones de kilómetros de la Tierra. Así se vería si lo pudiéramos traer y comprarlo con el edificio. pic.twitter.com/EKeoSUuqNC — 🌋Patricio Valderrama (@patriciov) June 6, 2020

En la actualidad, la NASA trabaja en varios sistemas para proteger la Tierra, uno de ellos es DART, una misión que irá al espacio el 24 de noviembre de este año, con el objetivo de detener al asteroide binario Didymos/Dimorphos.

DART impactará la roca celeste a una velocidad de 6.5 kilómetros por segundo, lo que hará cambiar la velocidad del asteroide, que podría “empezar a tambalearse y entrar en un estado caótico” que no representa riesgo para la Tierra.

