NASA revela inquietante imagen de galaxia sonriente antes de Halloween: ¿qué hay detrás de esta cara cósmica?

Una extraña cara parece observar desde las profundidades del universo y, aunque su aspecto recuerda a una figura de película de terror, la explicación está en la astronomía. La NASA difundió una imagen captada por el telescopio espacial Hubble en la que un grupo de galaxias forma lo que parece ser un rostro sonriente de Halloween; coincidencia visual que tiene una explicación científica.

La fotografía de la NASA muestra dos puntos luminosos que parecen ojos, una pequeña estructura en el centro y varios arcos que dibujan una sonrisa; la escena llega durante octubre, cuando la cercanía de Halloween despierta el interés por las imágenes más misteriosas del espacio.

¿Por qué esta galaxia parece tener una sonrisa?

Aunque la imagen puede recordar una cara, no se trata de un objeto con rasgos humanos; lo que aparece es un cúmulo de galaxias cuya luz adquiere formas particulares debido a la gravedad.

Este fenómeno se conoce como lente gravitacional y ocurre cuando una gran concentración de materia curva el espacio-tiempo y desvía la luz que pasa cerca de ella . Como resultado, los objetos que se encuentran detrás pueden verse distorsionados, alargados o convertidos en arcos luminosos.

En esta imagen, ese efecto produce las líneas que parecen dibujar la sonrisa, mientras otras galaxias aportan los puntos brillantes que completan la ilusión de un rostro.

La apariencia de Halloween es llamativa, pero su origen está relacionado con la manera en que la gravedad modifica el recorrido de la luz a través del universo.

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While observing the universe, @NASAHubble caught a galaxy cluster smiling for the camera. 😊 The smile lines are arcs caused by an effect known as gravitational lensing, where massive structures warp spacetime with their powerful gravitational forces and act as a cosmic lens. https://t.co/R3YMVpOqt4 — NASA (@NASA) October 11, 2026

Oriónidas 2026: la lluvia de estrellas que llegará antes de Halloween

Octubre también tendrá un espectáculo astronómico para quienes quieran observar el cielo desde México; la lluvia de meteoros Oriónidas, relacionada con los restos que deja el cometa Halley a su paso, alcanzará su periodo de mayor actividad entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de octubre de 2026.

En condiciones ideales, el fenómeno puede producir alrededor de 20 meteoros por hora, aunque la cantidad visible depende de la oscuridad del lugar y de las condiciones de observación.

¿Cómo observar las Oriónidas desde México?

Para aumentar las posibilidades de ver los meteoros, conviene alejarse de las luces de la ciudad y buscar un sitio con el horizonte despejado; la observación puede mejorar durante las horas posteriores a la medianoche y antes del amanecer; el brillo de la Luna, sin embargo, podría dificultar la detección de los destellos más tenues.

No es necesario contar con un telescopio ni mirar exclusivamente hacia la constelación de Orión, pues los meteoros pueden aparecer en distintas zonas del cielo.

Así, antes de Halloween, la astronomía ofrece dos motivos para levantar la mirada: una imagen que parece sacada de una historia de misterio y una lluvia de estrellas cuyo origen se remonta al paso de un cometa.