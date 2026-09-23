Hallan criaturas capaces de vivir bajo calor extremo, a más de 60 grados

Las altas temperaturas no solo generan un malestar sino que conducen a la descomposición de las proteínas y otras biomoléculas que las células vivas necesitan para funcionar, pero científicos de la NASA acaban de descubrir un organismo capaz de sobrevivir al calor extremo, algo que se consideraba imposible a esos grados; te contamos.

El calor también puede causar la desintegración de las membranas, destruyendo así las células, por eso es que este descubrimiento se torna más espectacular. De acuerdo con lo informado por los científicos, se había sugerido que las membranas de los orgánulos en los eucariotas no podían mantenerse estables por encima de 62 grados Celsius. "El descubrimiento de la I. cascadensis demuestra que esa suposición es errónea".

¿Qué es la ameba de fuego y cómo desafía las leyes de la física?

La ameba fue capaz de reproducirse por divisón a una temperatura de 63 grados Celsius, hablamos de la Incendiamoeba cascadensis o "ameba de fuego", misma que deja de reproducirse, pero permanece activa y se desplaza en busca de alimento a temperaturas de hasta 64 grados centígrados.

Astrobiólogos han investigado por años los límites de la supervivencia de la vida en la Tierra cómo podrían vivir los organismos en planetas como Marte, que cuenta con un ambiente bastante inhóspito que nuestro planeta.

Una pequeña ameba rompió un récord de resistencia al calor. 🔥



Científicos financiados por la NASA descubrieron el primer eucariota conocido capaz de reproducirse a 63 °C, una temperatura superior a la que los científicos creían que las células complejas podían soportar. pic.twitter.com/VRbqvDYH5e — NASA en español (@NASA_es) September 22, 2026

“El estudio de los organismos extremófilos (organismosque viven bajo calor extremo conocidos cmo "amantes del calor") nos ayuda a comprender mejor las limitaciones bioquímicas y fisiológicas de la vida tal como la conocemos en la Tierra”, menciona Alison Olcott, científica del programa de Exobiología en la sede central de la NASA en Washington.