En China un grupo de más de una docena de mujeres, vestidas con batas de laboratorio rosas, se inclinan sobre filas de bancos en un salón de clases, con rostros serios mientras masajean delicadamente y estiran las extremidades de muñecas de plástico. Con la natalidad a la baja por primera vez en 60 años, aún estudian para ser niñeras.

Eran estudiantes que llegaban al centro de formación de Yipeitong en Shanghái desde toda China para aprender a ser "yue sao" o niñeras de confinamiento, que cuidan tanto a las madres como a los recién nacidos, especialmente en el mes posterior al nacimiento.

Pero con una tasa de natalidad más lenta en el país, Jiang Lei, profesora del centro, dijo que estaban sintiendo el impacto.

Jiang Lei / Profesora:

“Estoy bastante preocupada por este problema ahora. De hecho, estamos monitoreando la tasa de natalidad, que está disminuyendo drásticamente, los requisitos para contratar niñeras profesionales son aún más altos. Los criterios de selección de personal de nuestra escuela también se han elevado”.

Aunque la población está disminuyendo, y es probable que los padres que trabajan en las ciudades chinas continúen teniendo un solo hijo, los expertos en cuidado infantil dijeron que están cada vez más dispuestos a no escatimar gastos para obtener la mejor atención posible desde el primer día. El cuidado del parto no es nuevo en China, donde la práctica del parto posterior al parto hace que las niñeras se ocupen tanto de la madre como del niño.

Con la natalidad a la baja, China continúa con escuela de niñeras.

Niñeras en China ganan más de 13 mil dólares

Un nuevo padre, Kong Chao, de 34 años, dijo que contrató a una niñera profesional para que cuidara de su esposa y su bebé recién nacido, ya que la pareja no tenía experiencia en cuidados de confinamiento. Pagó 90 mil yuanes (13 mil dólares) por una niñera de confinamiento durante medio año y siguió contratando a un ama de llaves por 7 mil yuanes (1, 011 dólares) al mes después de eso, para ayudar a sus padres a cuidar a su bebé.

Los datos oficiales publicados en enero mostraron que la población de China cayó en 2022 por primera vez en seis décadas y el país registró su tasa de natalidad más baja, de 6.77 nacimientos por cada 1,000 personas en 2022.