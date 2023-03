¿Habrán clases este 8 de marzo por el Día de la Mujer? La SEP responde

Este miércoles 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer a nivel internacional y como sucede cada año alrededor del mundo, miles de mujeres saldrán a las calles para exigir que se cumplan sus derechos y acabe todo el tipo de violencia que sufren por una cuestión de género, por lo que muchas personas se preguntan si el 8M hay clases de forma regular.

Debido a que varias empresas en México permiten a sus empleadas faltar en este día sin una penalización, te recordamos qué dice la Secretaría de Educación Pública (SEP) al respecto, pues se trata de un día de mucha movilización en las ciudades y con un alto porcentaje de faltas para niñas y mujeres en todas las ramas.

¿El miércoles 8 de marzo de 2023 hay clases en México?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, este miércoles 8 de marzo habrán clases de forma regular, por lo que todos los alumnos que estén afiliados a la SEP tienen la obligación de asistir a la escuela, por lo menos según lo establecido en el programa oficial de la Secretaría de Educación.

Para este mes de marzo, habrán tres días feriados para los alumnos en el calendario de la SEP. Dos de ellos correspondientes a Juntas de Conosejo Técnico y Descarga administrativa, mientras que solo uno será por disposición oficial, ya que se celebra el Natalicio de Benito Juárez.

Facebook: Coordinadora feminista 8M Este 8 de marzo (8M) se conmemora el Día Internacional de la Mujer

¿Qué pasa si no voy a trabajar el 8 de marzo?

Si tienes pensado faltar a trabajar este 8 de marzo, lo puedes hacer sin miedo a un despido, siempre y cuando solo sea por un sólo día, ya que de lo contrario, la Ley Federal del Trabajo no podrá considerarlo como despido injustificado; sin embargo, debes estar consciente de que los patrones tienen el derecho a descontar el sueldo de esa jornada.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no está catalogado como un día feriado o de asueto obligatorio, por lo que la ley no justifica una ausencia y, por lo tanto, el día podrá ser descontado. Muchas empresas acuerdan con sus trabajadoras el no trabajar este día; sin embargo, es una práctica que no tiene fundamento legal por el momento.

¿Cuándo es el megapuente de marzo, según el calendario de la SEP?

Respecto al calendario de la SEP, toma en cuenta que el próximo día feriado de marzo coincidirá con dos días de descanso y se traducirá en un “megapuente”, pues habrá descanso para los niños y jóvenes del viernes 17 al lunes 20 de marzo, debido a que coincide con actividades administrativas de las escuelas y el natalicio de Benito Juárez.