Gobierno anuncia Ley Seca por llegada de huracán “Simon": ¿A partir de qué hora y día?

Ante la llegada del huracán "Simon", el gobierno de Nayarit anunció la implementación de Ley Seca en todo el estado para este fin de semana.

El gobierno estatal informó que esta determinación se aplicará como una medida preventiva ante el fenómeno meteorológico que impactará en el país.

¿A partir de qué hora habrá Ley Seca en Nayarit por huracán "Simon"?

En el anuncio oficial fue publicado la noche de este sábado 10 de octubre de 2026 en sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, esta medida entrará en vigor a partir de las 00:00 horas del domingo 11 de octubre en todo el estado.

"El gobierno de Nayarit informa que, como medida preventiva ante el fenómeno hidrometeorológico Simon, se aplicará Ley Seca en todo el estado a partir de las 00:00 horas del domingo 11 de octubre, con el objetivo de prevenir accidentes y preservar la seguridad de la ciudadanía nayarita", anunció.

¿Cuándo levantarán la Ley Seca en Nayarit por huracán "Simon"?

En el reporte del gobierno de Nayarit no se dio a conocer la duración que tendrá la restricción de venta de bebidas alcohólicas en todo el estado.

Al respecto, solo informó que la medida de Ley Seca se mantiene hasta nuevo aviso una vez que entre en vigor en los primeros minutos de este domingo 11 de octubre.

Por ahora hizo un llamado a la ciudadanía a atender las indicaciones de las autoridades.