Impacto del huracán “Simon": Se suspenden actividades en estos estados para salvaguardar la vida de las personas

La Coordinación Nacional de Protección Civil informa que, por el posible impacto del huracán Simon como categoría 4, se suspenden las actividades no esenciales en municipios de cuatro estados de la República Mexicana.

A través de un comunicado compartido en redes sociales, indicaron que el ciclón generará vientos de gran intensidad y fuertes lluvias durante la tarde del sábado y primeras horas del domingo.

¿En qué estados se suspenden las actividades por el huracán “Simon”?

La Coordinación Nacional de Protección Civil señala que, con el objetivo de salvaguardar la vida de las personas, se suspenderán las actividades no esenciales a partir de las 4 de la tarde.

Se suspenden las actividades esenciales en:

Jalisco:



Puerto Vallarta

Cabo Corrientes

Tomatlán

La Huerta

Cihuatlán

Cuautitlán de García Barragán

Villa Purificación

San Sebastián del Oeste

Mascota

Talpa de Allende

Colima:



Armería

Tecomán

Manzanillo

Minatitlán

Comala

Michoacán:



Aquila

Coahuayana

Lázaro Cárdenas

Nayarit:



Bahía de Banderas

Compostela

Xalisco

San Blas

Tepic

Santiago Ixcuintla

⚠️ Importante ⚠️ Consulta en la imagen los municipios en donde se ha propuesto que, a partir de las 16:00 horas de este día, se tenga suspensión de actividades no esenciales con el objetivo de salvaguardar la vida de las personas ante los efectos de #Simon. ⬇️ https://t.co/3DodpYpTHN — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 10, 2026

Recomendaciones ante impacto del huracán "Simon"

En su sitio web, Protección Civil establece una serie de medidas a seguir ante las lluvias, viento y otras afectaciones que genera un huracán.



Mantente informado a través de los canales oficiales de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional. No cruces ríos, arroyos, vados, zonas inundadas o caminos con corrientes de agua. Evita acercarte a zonas costeras, playas, escolleras y otros sitios donde exista riesgo por oleaje. Aléjate de postes, cables de electricidad, árboles y estructuras que puedan desprenderse. Si las autoridades indican evacuar, hazlo de inmediato y dirígete al refugio temporal establecido. En caso de emergencia, atiende las indicaciones de las autoridades locales.

Huracán "Simon" provocará lluvias en México

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un CAP rojo por los efectos del huracán “Simón”, advirtiendo que provocará lluvias torrenciales extraordinarias en distintas regiones.

El pronóstico para este sábado 10 de octubre indica que Colima tendrá las lluvias más severas, con precipitaciones torrenciales extraordinarias.

En zonas de Jalisco y Michoacán se esperan lluvias torrenciales.

Oaxaca registrará lluvias muy fuertes, mientras que Nayarit, Guerrero, Puebla, Veracruz y Chiapas podrían presentar lluvias fuertes.

También se pronostican precipitaciones en Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Tabasco.

En Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan chubascos.

