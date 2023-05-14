Un día más sin homicidios en El Salvador informa PNC

La estrategia de seguridad que ha emprendido el gobierno del Presidente Nayib Bukele en El Salvador continúa rindiendo frutos. La Policía Nacional Civil, PNC informó en su cuenta de Twitter que no se regristró ningún homicidio en el país, el sábado 13 de mayo.

We ended on May 10, 2023, with 0 homicides nationwide.



With this, it's 365 days without homicides, a full year. pic.twitter.com/SlupO8vN6J — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 12, 2023

El 10 se mayo se cumplió un año sin que se registrara un solo asesinato, en esa nación que durante años estuvo marcada por la violencia y el crimen, y que desde hace 47 meses que inició la presidencia de Bukele ya son 366 días sin muertes violentas en la nación centroamericana.

Apenas el 10 de mayo el presidente Bukele informó en su cuenta de Twitter que se ha cumplido un año entero sin homicidios, la comparó con 2015 año en el que se documentaron 6,665 asesinatos, una tasa de 105 muertos por cada 100 mil habitantes.

¿Cuál es el plan de seguridad en El Salvador?

El plan de seguridad que priva hoy en día en El Salvador es el de "Control Territorial" y el régimen de excepción, aprobado desde el 27 de marzo de 2022 y que se ha ido extendiendo en 13 ocasiones hasta la actualidad. Durante este tiempo más de 68,000 personas han sido detenidas.

Un polémico plan que quiere ser imitado por otras naciones con poblemas de pandillas y violencia como lo es Honduras.

El régimen de excepción suspende derechos constitucionales como son la libertad de asociación, el derecho a ser informado de las razones de la detención, privación de la libertad por parte de la PNC sin necesidad de una orden judicial, prohibición de grafitis alusivos a pandillas.

Opositores critican violaciones a los Derechos Humanos

Opositores y asociaciones de Derechos Humanos dicen que estas cifras no son del todo ciertas, ya que no se están contando a las personas que han muerto bajo custodia del Estado. Según Amnistía Internacional se han arrestado a 66 mil personas y 132 habían muerto bajo custodia.

COMUNIDAD TUTUNICHAPA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR - 2022/12/24: Alleged “Barrio 18" gang members are seen handcuffed. Police and military perform a siege in the Tutunichapa Community, a historical point for drug trafficking in the Salvadoran capital, as part of the Salvadoran government’s State of Emergency. On Christmas eve El Salvador’s Nayib Bukele deployed more than one thousand troops in the Tutunichapa Community to extract gang members. (Photo by Camilo Freedman/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)|SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett

Parlamentarios del Partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) demandaron que el gobierno engrosara el listado de las personas asesinadas durante la implementación del régimen de excepción.

La informacion oficial de sobre los homicidios no puede ser verificada de maniera independiente porque el gobierno las ha puesto bajo reserva al considerar que revelar detalles pone en riesgo la seguridad nacional.

