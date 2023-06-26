¡Va por la reelección! Presidente Nayib Bukele presenta su registro como precandidato en El Salvador

Durante la primera hora de la jornada de este lunes 26 de junio de 2023, Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador se inscribió como precandidato para participar en las elecciones presidenciales de su país, programadas para el mes de febrero de 2024. Bukele va por la reelección para gobernar a El Salvador por otros cinco años.

Aunque sus abogados y opositores han señalado que la Carta Magna de El Salvador prohíbe la reelección, el partido Nuevas Ideas respalda al actual mandatario Nayib Bukele, sobre todo en sus inminentes intenciones de reelección.

Finalizando el día, comunicamos al pueblo salvadoreño que el Presidente @nayibbukele y el Vicepresidente @fulloa51, ya están inscritos como precandidatos para Presidente y Vicepresidente de la República de El Salvador, en el partido más grande de la historia de El Salvador 🇸🇻😎… pic.twitter.com/k9Ki4Fjxca — Nuevas Ideas (@nuevasideas) June 26, 2023

Partido Nuevas Ideas apoya la reelección de Nayib Bukele

A través de su cuenta en Twitter, el partido Nuevas Ideas publicó: “Comunicamos al pueblo salvadoreño que el Presidente Nayib Bukele y el Vicepresidente Félix Ulloa ya están inscritos como precandidatos para Presidente y Vicepresidente de la República de El Salvador, en el partido más grande de la historia de El Salvador”.

La publicación de dicha fuerza política de El Salvador, terminó con un:”Las Nuevas Ideas son Invencibles”. Posteriormente el Presidente Bukele “retuiteó” la publicación de su partido.

Cabe recordar que durante el mes de septiembre de 2022 Nayib Bukele anunció que buscaría la reelección, en aquel momento su mensaje llegó un año después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, designada por sus aliados en el Congreso, lo habilitara para poder postularse.

La actual constitución de El Salvador prohíbe la reelección presidencial, sin embargo el Presidente Bukele podrá acceder a ella debido a que la Sala de lo Constitucional interpretó que un artículo de la Carta Magna permite que el presidente participe en la contienda electoral por una segunda ocasión, además de que será el pueblo el que tomará la decisión en las urnas. La sala también ordenó al Tribunal Supremo Electoral de El Salvador que se le diera cumplimiento a la resolución, por lo que prácticamente de inmediato, el Tribunal emitió un comunicado en donde afirmó que acataría las disposiciones del máximo tribunal en materia constitucional.