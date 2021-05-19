Netanyahu responde que continuarán con los ataques a Gaza

Ante el conflicto entre las fuerzas de Hamas y el Ejército israelí en las últimas horas en la Franja de Gaza y los llamados internacionales para un cese al fuego, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que continuará con su ofensiva contra esa región palestina y que hará "todo lo posible para restaurar la calma" a los ciudadanos.

Aunque agradeció el apoyo de los países, en particular el del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con quien habló hoy por teléfono, por apoyar su derecho a la autodefensa del Estado de Israel, dijo que continuará con sus acciones contra la Franja de Gaza, en Palestina.

"Como les dije a los embajadores aquí hoy, este es el derecho natural de Israel. Agradezco mucho el apoyo de estos gobiernos y, en especial, el apoyo del presidente de los Estados Unidos, nuestro amigo Joe Biden, al derecho de autodefensa del Estado de Israel. Estoy decidido a continuar esta operación hasta que se logre su objetivo: restaurar la paz y la seguridad para ustedes, los ciudadanos de Israel".

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A través de su cuenta de Twitter y luego de una una visita al Escuadrón de Operaciones de la milicia de Israel, dijo que con sus acciones “está disminuyendo las capacidades de organizaciones terroristas”.

“Ahora vengo del pozo en Kirya, del Escuadrón de Operaciones de las FDI. Es de lo más impresionante. Cada día que pasa estamos dañando las capacidades de las organizaciones terroristas. Previniendo a más comandantes de alto rango, derrocando más torres terroristas, atacando más escondites de armas”, indicó en un mensaje Netanyahu.

אני בא עכשיו מהבור בקריה, מחמ"ל המבצעים של צה"ל. זה מרשים ביותר. כל יום שעובר אנחנו פוגעים בעוד יכולות של ארגוני הטרור. מסכלים עוד מפקדים בכירים, מפילים עוד מגדלי טרור, פוגעים בעוד מצבורי נשק. pic.twitter.com/Qr5LObnfCr — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 19, 2021

En el video agregó que está "seguro" que sus enemigos "ven el precio que estamos exigiendo por la agresión contra nosotros y estoy seguro de que habrán asimilado esa lección".

Biden pidió a Netanyahu reducir la violencia en Gaza

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló por teléfono con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien le dijo que espera una “significativa desescalada bélica” hoy mismo entre las fuerzas de su país y las milicias palestinas en Gaza.

En un comunicado la Casa Blanca confirmó el contenido de la llamada, que fue la cuarta en una semana y en la que Biden “trasladó a Netanyahu que esperaba una significativa desescalada hoy en camino a un alto el fuego” en los bombardeos, que han dejado ya más de 210 palestinos muertos y 12 del lado israelí en diez días de intercambio de ataques armados.

“Los dos líderes mantuvieron una detallada discusión sobre el estado de la situación en Gaza, el progreso de Israel en degradar las capacidades de Hamas y otros elementos terroristas”, indicó.

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