Fondo de Arabia Saudita compra al Newcastle, ahora es el más rico del mundo

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita anunció este jueves que completó la adquisición del 100% del club inglés Newcastle United, por lo que podría convertirse en el equipo más rico del mundo.

A través de un comunicado , el Newcastle informó que el anuncio de hoy es la conclusión de una operación que comenzó el año pasado, ya que los inversionistas de Arabia Saudita no pudieron concretar la compra por problemas de derechos audiovisuales que echaron atrás la operación.

Te puede interesar: México vs Canadá: Cuándo y dónde ver el partido rumbo a Qatar 2022

“El Grupo de Inversión está compuesto por inversores pacientes a largo plazo que tienen plena confianza en el éxito futuro del Club. El anuncio de hoy es la conclusión de un proceso minucioso y detallado que ha permitido al Grupo de Inversiones llegar a un acuerdo que beneficia a todas las partes interesadas y dejará al Newcastle United en una buena posición para seguir una estrategia clara a largo plazo”.

Newcastle agregó que para el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, “uno de los inversores más impactantes del mundo”, la adquisición está en sintonía con su estrategia de centrarse en sectores clave, incluidos los deportes y el entretenimiento. Además, se alinea con su misión de invertir activamente a largo plazo para aprovechar las ventajas del equipo.

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.



⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021

Newcastle adquiere potencia económica

Con esta operación, el Newcastle se convierte en el equipo de futbol más rico del mundo, ya que el fondo de Arabia Saudita está valorado en 320 billones de libras esterlinas, superando los 23.3 billones del Manchester City, también de Inglaterra, y los 6.5 billones del PSG, de Francia, de acuerdo con información de Azteca Deportes .

Mexicano podría hacer historia con el Newcastle

El mexicano Santiago Muñoz podría formar parte de la nueva historia del Newcastle United, de la Premier League de Inglaterra .

El ex futbolista del Santos Laguna va a presenciar una nueva era en el club inglés con la reciente compra de la mayoría de las acciones del club por parte de un fondo de Arabia Saudita, convirtiéndolos en el equipo más rico del mundo.

Polémica operación del fondo de Arabia Saudita con el Newcastle

La operación generó algunas críticas debido a que Arabia Saudita ha sido acusado de cometer crímenes contra los derechos humanos.

Sin embargo, el Fondo de Inversión Pública de aquel país está considerado como un ente independiente del estado, por lo que la liga inglesa no se ha podido echar para atrás en la compra, de acuerdo con medios internacionales.

Además, un 93 % de los aficionados del Newcastle están a favor de la venta, de acuerdo con una encuesta, ya que ven a la operación como una posibilidad de convertirse en un nuevo Manchester City.