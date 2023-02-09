Nicaragua libera a más de 200 presos políticos, son enviados a EU

Este jueves 09 de febrero de 2023 se dio la noticia de que Nicaragua liberó a aproximadamente 222 presos políticos, entre ellos sacerdotes, que se encontraban en el país, estos fueron liberados y trasladados a Washington, Estados Unidos (EU).

De acuerdo con la agencia Reuters, se dio una inesperada concesión del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, de la cual todavía no se ofrecen más detalles.

Los presos políticos formaron parte del grupo de decenas de opositores, periodistas y religiosos detenidos durante la administración de Ortega en los últimos años desde la grave ola de protestas en 2018 y el triunfo del mandatario en las elecciones de Nicaragua en 2021.

Según medios locales, entre los presos políticos liberados se encuentran personas que llevaban más de dos años en la cárcel Modelo, así como otros que estaban en el penal "El Chipotle" o bajo arresto domiciliario.

Daniel Ortega Saavedra, presidente de Nicaragua|Twitter @js_sandino1979

Muchas de estas personas fueron encarceladas por ejercer sus libertados fundamentales y se encontraban en pésimas condiciones y sin acceso a un debido proceso.

Asimismo, se destaca que cientos de los presos políticos fueron sacados de sus celdas la noche del pasado miércoles 08 de febrero y enviados en autobuses a un destino incierto.

Berta Valle, esposa de Felix Maradiaga, uno de los 222 presos políticos que fueron liberados en Nicaragua, expresa: "222 personas vienen en un avión a Washington, entre ellas Felix". Asimismo, destaca el apoyo de todas las personas que apoyaron a su familia para poder lograr esto.

Ante esto, las fuentes diplomáticas confirmaron que los presos políticos de Nicaragua fueron embarcados en un vuelo charter rumbo a EU, el cual se prevé llegue al medio día de este jueves 09 de febrero.

¿Cuál es el tipo de gobierno de Nicaragua?

Cabe destacar que Nicaragua es considerado como un régimen autoritario en el gobierno. Ortega Saavedra lleva ya cinco mandatos en donde la principal política pública es la represión sistemática.

De acuerdo con mecanismos para el reconocimiento de presos políticos, registraba hasta el pasado 31 de enero la existencia de 245 personas encarceladas en Nicaragua, incluyendo a 10 que guardaban prisión desde antes de las protestas de 2018.

Tan solo el pasado 06 de febrero, un juez de Nicaragua impuso condenas de 10 años de cárcel a cuatro sacerdotes y dos seminaristas por el delito de "traición a la patria".