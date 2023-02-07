Condenan a 10 años de cárcel a sacerdotes católicos en Nicaragua

Un juez de Nicaragua impuso el lunes 6 de febrero condenas de 10 años de cárcel a cuatro sacerdotes y dos seminaristas por traición a la patria y propagación de noticias falsas, en medio de lo que organismos de derechos humanos describen como una de las arremetidas más grandes contra los críticos del régimen de Daniel Ortega.

Se trata de los sacerdotes Sadiel Eugarrios, José Luis Cruz, Ramiro Tijerino y Raúl Vega que, junto con los seminaristas de nombre Darvin y Melkin, enfrentan las consecuencias de criticar el régimen de Nicaragua.

Los seis religiosos condenados el lunes pertenecen a la diócesis Matagalpa de Nicaragua, liderada por el obispo Rolando Álvarez, crítico del régimen y quien fue arrestado con ellos en agosto de 2022. Álvarez se encuentra bajo arresto domiciliario en espera de juicio.

Sergio Cárdenas, camarógrafo de un canal de televisión católico, también fue condenado el lunes a 10 años de prisión.

"Condenamos estas acciones perversas del régimen que violentan los derechos Humanos", dijo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en una publicación en Twitter. El grupo también exigió la inmediata liberación de los religiosos.

El gobierno de Nicaragua y la Conferencia Episcopal de Nicaragua no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

🔴🔴🇳🇮 URGENTE URGENTE| El régimen ORMU arremete sin piedad contra el clero en Nicaragua, el día de hoy condenó a 10 años de prisión a 4 sacerdotes, 2 seminaristas y al camarógrafo que junto con monseñor Rolando Álvarez estuvieron secuestrados en la curia episcopal de Matagalpa. pic.twitter.com/Xk4ZgJMaPP — Cenidh (@cenidh) February 6, 2023

Abusos a religiosos en Nicaragua

Grupos de derechos humanos han acusado a Ortega de atacar a líderes de la Iglesia Católica críticos de su Gobierno luego de las protestas en el país en 2018.

Ortega acusó a los líderes de intentar derrocarlo cuando sirvieron como mediadores con los grupos de protesta durante los disturbios que cobraron más de 300 vidas.

Desde entonces, el gobierno de Ortega ha expulsado a monjas y misioneros católicos de Nicaragua, ha cerrado estaciones de radio y televisión católicas y ha arrestado a más de una decena de sacerdotes.

Durante el fin de semana, Óscar Danilo Benavides Dávila, otro sacerdote católico de una zona rural de Nicaragua también fue sentenciado por traición y difusión de noticias falsas en un juicio separado.

