Nicaragua: el régimen de Daniel Ortega absorbe a la Cruz Roja

El régimen de Daniel Ortega continúa arrasando con las organizaciones que percibe como oposición. Esta vez, la víctima es la Cruz Roja nicaragüense -y las miles de personas que atiende en el país- luego de que la Asamblea Nacional de mayoría oficialista puso a la organización en manos del Estado, a pesar de su carácter autónomo.

La razón que detonó la decisión de la Asamblea es que acusan a la Cruz Roja nicaragüense de violar sus principios "de imparcialidad y neutralidad" al asistir a manifestantes heridos durante las protestas antigubernamentales del año 2018.

"En los actos acontecidos en el año 2018 que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación, algunas filiales de esta asociación, actuaron en contra de sus principios y la asociación transgredió las leyes del país", indica la documentación de la Asamblea.

También se acusó a la Cruz Roja de incumplir con sus deberes y obligaciones establecidas en la Ley No. 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL).

La Asamblea Nacional aprobó con un total de 91 votos a favor y 0 en contra, la petición de "derogación" del decreto que dio luz a la Cruz Roja nicaragüense y autorizó la organización "bajo un modelo cristiano, socialista y solidario", que es el eslogan de la administración de Ortega.

Por el momento, la organización no se ha pronunciado al respecto.

Nicaragua deshace la Cruz Roja, se apodera de sus bienes y la convierte en la Cruz Roja Sandinista.



Todo por atender heridos durante las protestas de 2018.



Estos son los aliados del FMLN, que dicen defender la democracia y la libertad, pero que defienden verdaderas dictaduras. pic.twitter.com/i7di9ZKa3s — Jose Valdez 🇸🇻 (@JoseValdezSV) May 10, 2023

Ministerio de Salud de Nicaragua, a cargo de la Cruz Roja

La organización ahora pasará a manos del Ministerio de Salud (Minsa), el cual ha sido señalado de tener un carácter partidista, de hecho, en las protestas antigubernamentales, la entidad fue denunciada por negarse a asistir a manifestantes.

Ana Quiroz, una experta en temas de educación, aseguró a la Voz de América que la cancelación -que llega a 5 años de las protestas contra Ortega- "parece una pasada de cuentas" del oficialismo que, a su juicio, "busca con afán controlarlo todo".

El régimen de Ortega ha cancelado al menos unas 3,000 organizaciones no gubernamentales desde 2018 además de confiscar sus bienes.

Cruz Roja en Nicaragua

La Cruz Roja nicaragüense fue fundada el 31 de julio de 1915, convirtiéndose en una de las primeras Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en América Latina. La Sociedad Nicaragüense de la Cruz Roja fue fundada gracias al esfuerzo del doctor Luis H. Debayle, quien era un médico y un destacado miembro de la comunidad de Nicaragua.

Desde su creación, la Cruz Roja nicaragüense ha desempeñado un papel importante en la prestación de servicios de asistencia humanitaria en Nicaragua, especialmente en momentos de desastres naturales y situaciones de emergencia.