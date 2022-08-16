¿Qué pasó en Nicaragua en 2018, por qué estallaron las protestas?

En abril de 2018 estalló una ola de protestas en Nicaragua contra la dictadura de Daniel Ortega. Miles de manifestantes salieron a las calles acusando a la pareja presidencial de crear un gobierno marcado por la corrupción y el nepotismo.

Desde 2006, Daniel Ortega ha sido el único gobernante de Nicaragua, modificando las leyes del país a su conveniencia para seguir reeligiéndose y encarcelando a sus opositores. También la violación a la libertad de expresión ha sido una constante en su dictadura.

Con 22 años como presidente, Daniel Ortega es un adicto al poder

Cómo iniciaron las protestas de 2018 en Nicaragua

El descontento de los nicaragüenses comenzó cuando el 16 de abril, el gobierno sandinista de Daniel Ortega emitió un decreto que aumentaba las cuotas patronales a los trabajadores e imponía impuestos a los pensionados con el objetivo de reforzar el sistema de Seguro Social.

Ante este panorama, un grupo de pensionados salió a protestar por la reforma, sin embargo, un grupo de choque reprimió violentamente la manifestación. Por lo que la noche del 18 de abril, decenas de estudiantes universitarios se sumaron a la causa.

Lo que inició como un descontento contra la reforma del Seguro Social, pronto escaló a una protesta contra el uso de violencia y después terminó con la exigencia de la renuncia de Daniel Ortega, pues los ciudadanos querían terminar con la dictadura que para entonces llevaba 12 años contínuos.

Aunque las protestas no tenía líderes claros, algunos nombres resaltaron por confrontar al dictador Daniel Ortega, entre ellos, Lesther Alemán, Víctor Cuadras y Madeleine Caracas, que además pidieron medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Duele Respirar, la frase que dejó la protesta de 2018 en Nicaragua

Tras varios meses de protestas, en los que la violencia se hizo presente donde los protestantes lanzaban piedras y la policía respondió a balazos, el saldo fue de 328 personas muertas, mil 337 heridos, 507 presos políticos, además de cien mil exiliados y decenas de historias, así como familias que aún exigen justicia.

Uno de los muertos durante las protestas de Nicaragua de 2018, fue Álvaro Conrado, la víctima más joven, quien acababa de cumplir 15 años de edad y recibió un balazo en el cuello en el tercer día de la manifestación.

La bala que lo hirió le causó daños en el esófago, y su última frase fue “me duele respirar”, la cual le dio la vuelta al mundo y se convirtió en el estandarte de las protestas de 2018 en Nicaragua.

