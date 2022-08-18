Nicaragua publica calendario de elecciones municipales 2022

El Consejo Supremo Electoral (SCE) de Nicaragua publicó el calendario oficial para las elecciones municipales 2022, donde se elegirán alcaldes, vicealcaldes, concejales propietarios y suplentes en los 153 municipios del país.

Los candidatos que contenderán para las elecciones se darán a conocer formalmente el 13 de septiembre. Las campañas electorales comenzarán el próximo 12 de octubre, tendrán una duración de 20 días para que las elecciones municipales 2022 de Nicaragua se lleven a cabo el 6 de noviembre.

Sin embargo, el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) dejó claro que participará en las elecciones municipales. Actualmente domina los cuatro poderes de Nicaragua y gobierna en 135 de las 153 alcaldías.

Por si fuera poco, el FSLN iniciará como el partido favorito, luego de que el gobierno ordenara la ilegalización de tres partidos opositores y mandara a encarcelar a sus principales dirigentes.

El CSE divulgó el Calendario Electoral para las #eleccionesmunicipales a través de la publicación en el diario oficial La Gaceta y marca las fechas para la realización de un proceso exprés que no permite la verdadera participación y fiscalización ciudadana https://t.co/4ObzB57ZI9 pic.twitter.com/KWk3ZQ39VD — Urnas Abiertas (@UrnasAbiertas) August 18, 2022

Los resultados de las elecciones municipales en Nicaragua se darán a conocer el 14 de noviembre y no serán definitivos sino provisiones, de acuerdo con el calendario oficial de la SCE.

Acusan de no permitir participación ciudadana en elecciones de Nicaragua

En tanto, el observatorio independiente indicó que las fechas marcadas en el calendario no permiten una verdadera participación ciudadana durante las elecciones municipales 2022 de Nicaragua.

“Este calendario omite fechas de la Verificación Ciudadana, la fijación del Padrón en CV y los mecanismos para objetar la cartografía electoral”, compartió el Observatorio ciudadano para monitoreo de procesos electorales en Nicaragua a través de su cuenta de Twitter.

Agregó que esto “demuestra que el CSE no tiene voluntad para resolver las debilidades que tiene el sistema de inscripción y registro de votantes, por el contrario, mantienen su política excluyente para gestionar el catálogo de electorales y la cartografía electoral”.

Olga Valle, directora del observatorio independiente, agregó que este “es un método excluyente porque no toda la población en Nicaragua tiene acceso a internet, no es transparente y limita la fiscalización ciudadana".