¿Qué pasa con los presos políticos detenidos en Nicaragua?

Más de mil presos políticos ha dejado la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, la mayoría de ellos estuvieron desaparecidos varios meses hasta que activistas de derechos humanos se movilizaron para encontrarlos y esto es lo que pasa con todos ellos.

La primera vez que se iniciaron procesos contra presos políticos en Nicaragua fue en 2018 tras las violentas protestas contra el dictador Daniel Ortega y su gobierno de 22 años.

Por represión, opositores de Ortega acaban en la cárcel o en el exilio

De acuerdo con la página Mecanismo , durante las manifestaciones decenas de personas fueron detenidas y gracias a activistas y defensores de los derechos humanos se consiguió la primera lista con los nombres de los presos políticos.

El registro se actualiza constantemente desde 2018, por lo que, de acuerdo con el portal, se tienen contabilizados más de mil casos de presos políticos en Nicaragua, quienes desde ese año son detenidos solo por ser oposición de Daniel Ortega.

La intención de estas listas con nombres de presos políticos es para informar sobre los abusos de poder del régimen sandinista de Ortega y mostrar al mundo el costo político que representa ser un opositor de su mandato.

Recientemente, los presos políticos de Nicaragua recibieron condenas de 8 a 13 años de cárcel, impuestas por ejercer su derecho a la protestas y por participar en la vida política política del país, es decir, a elegir y ser elegidos.

Cómo viven los presos políticos en Nicaragua

En un comunicado compartido por la Organización de los Estados Americanos (OEA) relató que los presos políticos viven en situaciones precarias en las cárceles, la mayoría no tienen acceso a la luz solar ni reciben correspondencia, tampoco tienen forma de contactarse con sus familiares.

LA OEA añadió que en las cárceles de Nicaragua no reciben atención médica adecuada y en algunos casos no la reciben en absoluto. No reciben la alimentación adecuada por lo cual los presos políticos sufren pérdida de peso que pone en riesgo su salud.

Un caso específico es el del preso político Félix Maradiaga, marido de Berta Valle, quien en los últimos 55 días solo ha recibido una visita y su esposa aseguró que tienen constancia de los malos tratos que recibe en la cárcel, lo cual, dijo, contribuyó a su deterioro físico y mental.