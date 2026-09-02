Daniel Ortega se aferra al poder: Nicaragua prohíbe participación de opositores en las elecciones

La Asamblea Nacional de Nicaragua dio luz verde a una nueva reforma constitucional promovida por el oficialismo, con modificaciones que impactan directamente la participación política de la oposición y la duración de los cargos públicos.

Uno de los cambios más controvertidos establece que quienes sean señalados por el gobierno de Daniel Ortega por cometer “actos golpistas”, incurrir en “traición a la patria” o solicitar una “intervención militar” no podrán competir en futuras elecciones.

La nueva reforma contra la oposición de Nicaragua

La nueva reforma plantea aumentar de seis a siete años el periodo de la Presidencia de la República, así como el correspondiente a otros funcionarios que llegan a sus cargos mediante elecciones.

La ampliación también alcanzaría a los máximos responsables de las fuerzas de seguridad, pues los titulares del Ejército y de la Policía Nacional pasarían a tener mandatos de siete años.

🇳🇮🚨#IMPORTANTE | La Asamblea Nacional de #Nicaragua aprueba una reforma constitucional que prohíbe la participación de políticos de la oposición en las elecciones.



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Además, se prohíbe la participación en elecciones de opositores involucrados en supuestos actos contra el país, restricción que también podría aplicarse a personas que se encuentran en el extranjero o que hayan sido despojados de su nacionalidad, siempre que sean acusados de impulsar sanciones internacionales o pedir acciones de gobiernos extranjeros contra Nicaragua.

El proyecto recibió el respaldo unánime, según informó Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, órgano legislativo que se encuentra bajo control del oficialismo.

Debido a que se trata de una reforma constitucional, deberá ser aprobada nuevamente durante la siguiente legislatura, prevista para comenzar el 9 de enero y concluir el 15 de diciembre de 2027.

Daniel Ortega se aferra al poder en Nicaragua

La iniciativa fue impulsada por Daniel Ortega, quien permanece en el poder desde 2007 y gobierna actualmente junto con su esposa, Rosario Murillo, quien ocupa el cargo de copresidenta.

El mandatario ha tenido una larga trayectoria en el poder, pues integrante de la Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y posteriormente ocupó la presidencia de 1985 a 1990. Después de varios años fuera del Ejecutivo, regresó a la presidencia en 2007.

