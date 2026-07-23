¿Quién es Laureano Ortega? Hijo de Daniel Ortega y quien podría “heredar” la presidencia en Nicaragua

Luego de que el dictador Daniel Ortega anunció que las elecciones en Nicaragua habían llegado a su fin, Laureano Ortega se perfila como el sucesor del régimen.

Y es que la avanzada edad de sus padres hace pensar que cada vez está más cerca el momento en el que den un paso al costado y abandonen el poder presidencial.

¿Quién es Laureano Ortega, el hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo que sería el nuevo líder de Nicaragua?

Laureano Ortega es uno de los siete hijos de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y de la vicepresidenta Rosario Murillo.

Estudió Sociología y Ciencias Políticas en Managua y posteriormente cursó estudios de Cine en Costa Rica. Además, es tenor y director de la Fundación Incanto, dedicada a la promoción de la ópera y la música.

Ha participado en misiones internacionales, encabezado delegaciones y firmado acuerdos bilaterales con países como China, Rusia e Irán, pese a no tener un cargo oficial como diplomático. Entre las acciones más destacadas atribuidas a su gestión se encuentra su participación en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y China en 2021.

En #Nicaragua el poder ya no se disputa, se hereda



El dictador Daniel Ortega (@PresidentedePaz) y su esposa Rosario Murillo (@RosarioMurillo_) gobiernan como pareja, blindados por reformas constitucionales que estiran mandatos y eliminan elecciones.



En 2025, la Asamblea… pic.twitter.com/tVssHbbi0n — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 22, 2026

En el ámbito económico también ha tenido responsabilidades públicas al frente de ProNicaragua, agencia encargada de promover la inversión extranjera, impulsó proyectos de gran escala como el Gran Canal Interoceánico y el satélite Nicasat-1.

En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y por supuestamente utilizar proyectos de inversión para beneficiar al gobierno y adquirir propiedades vinculadas con la ruta proyectada del canal interoceánico.

¿Quiénes son todos los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los líderes de Nicaragua?

Además de Laureano Ortega, los otros seis hijos que Daniel Ortega y Rosario Murillo también están involucrados en temas de Nicaragua, principalmente en medios de comunicación.

