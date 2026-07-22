Estados Unidos lanza advertencia al dictador Daniel Ortega por erradicar elecciones en Nicaragua

Estados Unidos, a través del Secretario de Estado, Marco Rubio, lanzó una advertencia contra Daniel Ortega, mandatario de Nicaragua, por anunciar que ya no habrá elecciones en su país.

"El gobierno de Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de (Rosario) Murillo y (Daniel) Ortega intensifica la represión interna y genera una inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. La promesa de Ortega de abolir las elecciones en Nicaragua demuestra su cobardía y su temor a la voluntad del pueblo nicaragüense”, escribió Marco Rubio en su cuenta de X.

The Trump Administration and the international community will not stand by as the Murillo-Ortega dictatorship deepens repression at home and manufactures instability that threatens U.S. national security. Ortega’s pledge to abolish elections in Nicaragua proves his cowardice and… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 21, 2026

Daniel Ortega anunció la eliminación de las elecciones en Nicaragua

En días pasados, Daniel Ortega aprovechó el marco del 47 aniversario de la Revolución Sandinista para lanzar un polémico mensaje que en cuestión de minutos le dio la vuelta al mundo.

"Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones. No volverá a haber elecciones para que ellos (la oposición) intenten atrapar el gobierno, atrapar el poder", dijo el mandatario de 80 años en el acto cívico.

"Por mucha plata que les den los yanquis (Estados Unidos), no podrán", agregó, involucrando directamente a uno de los países más poderosos del mundo.

Daniel Ortega ha estado 30 años en el poder de Nicaragua

La historia de Daniel Ortega en el poder de Nicaragua no es nueva, pues cogobierna el país desde hace tres décadas con su esposa, Rosario Murillo.

Todo comenzó en 1979, cuando la Revolución Sandinista derrocó la dictadura de Anastasio Somoza, obteniendo así su primera etapa al frente del gobierno de Nicaragua.

11 años después Daniel Ortega perdió las elecciones, pero regresó al mando en 2007 y, desde entonces, se ha mantenido en la silla presidencial, impulsado varias reformas para evitar ser derrocado por la oposición.

¿Qué hará Estados Unidos con Daniel Ortega?

Hasta el momento el gobierno de Estados Unidos no ha revelado las acciones que emprenderá contra Daniel Ortega, sin embargo, tenemos el antecedente reciente de Nicolás Maduro.

En una inédita operación, las fuerzas armadas de la unión americana entraron a Venezuela para capturar y presentar ante la justicia al dictador de aquel país.