Oposición en el Senado advierten que Morena busca silenciar a la prensa como en Venezuela, Cuba y Nicaragua

Coordinadores parlamentarios en el Senado de la República alzaron la voz en contra de los nuevos lineamientos de los "derechos de las audiencias" impulsados por el gobierno de Morena, advirtiendo que representan un atentado directo contra la libertad de expresión. Durante su posicionamiento, la oposición coincidió en que la medida busca acallar a los periodistas, amordazar a las voces críticas y replicar esquemas de control estatal propios de regímenes autoritarios en la región.

"Quieren callar a la oposición": Ricardo Anaya condena los intentos de censura

El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, se pronunció firmemente en contra de la regulación promovida desde el oficialismo, señalando que el verdadero trasfondo de estos lineamientos es la censura sistemática. Anaya argumentó que el Ejecutivo Federal pretende desmantelar la pluralidad informativa para impedir que los ciudadanos tengan acceso a investigaciones y posturas críticas, un patrón que calificó de peligroso por imitar las dinámicas de silenciamiento y persecución que caracterizan a las dictaduras.

#CallarAMéxico | Los coordinadores parlamentarios de @AccionNacional y del @PRI_Nacional en el Senado criticaron los nuevos lineamientos del Gobierno federal en materia de medios y audiencias.@RicardoAnayaC afirmó que las medidas atentan contra la libertad de expresión y… pic.twitter.com/bLpA6QSkBJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 5, 2026

Manuel Añorve compara la medida con regímenes autoritarios

Por su parte, el líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Manuel Añorve Baños, sostuvo que con estos mecanismos se busca atropellar las libertades fundamentales para afianzar el autoritarismo en el país. El legislador tricolor señaló que el pretexto de regular los derechos de las audiencias, los defensores de las mismas y los códigos de ética no es más que una fachada institucional para consolidar una censura de Estado similar a las de Venezuela, Cuba o Nicaragua:

"Vamos a seguirlos denunciando porque quieren terminar con la libertad de expresión, y con el pretexto de los derechos de audiencia, los defensores de audiencia y el Código de Ética, es un traje a la medida de un Estado autoritario. Como lo hemos señalado en el PRI, Maduro ahí está presente con Chávez, el sátrapa de Daniel Ortega; es así como los Estados autoritarios orientan para concluir particularmente la vida pública", dijo.