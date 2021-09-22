Sismo de 6.2 sacude las costas de Nicaragua

La madrugada de este miércoles 22 de septiembre un sismo magnitud 6.2 sacudió las costas de Nicaragua, sin que hasta el momento se reporten daños o pérdidas humanas o lesionadas.

De acuerdo con información preliminar del Instituto de Estudios Territoriales de Nicaragua, el movimiento telúrico se registró a una profundidad de 20 kilómetros a 84 kilómetros al Suroeste de Jiquilillo, Chinandega, con una magnitud de 6.5.

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📌 #ElObservatorioInforma DATOS PRELIMINARES: Sismo mag. 6.5, frente a la costa de Nicaragua. [2021-09-22, 03:57] — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) September 22, 2021

Más tarde, el Ministerio de Medio Ambiente de Nicaragua confirmó que la fuerza del sismo alcanzó los 6.3 y que tuvo lugar a las 3:57 horas, tiempo local. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), descartó cualquier riesgo de tsunami.

📌 #ElObservatorioInforma DATOS FINALES: Sismo mag. 6.3, frente a la costa de Nicaragua. A 117 km al sur de Playa Las Tunas. Prof. 46 km. [2021-09-22, 03:57] pic.twitter.com/f8tE1GK1tR — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) September 22, 2021

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) a través de su Dirección General de Geología y Geofísica y de Sismología agregó en su estudio preliminar que el sismo fue de 6.2, a 84 kilómetros al suroeste de Jiquilillo.

Descartan peligro de tsunami tras sismo en Nicaragua

El Centro de advertencia de tsunamis del Pacífico precisó que "en función de todos los datos disponibles no hay una amenaza de tsunami por este terremoto".

Y en su informe preliminar, el Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que "hay una baja probabilidad de víctimas y daños".

Más tarde, a las 5:04 horas se registró otro sismo de magnitud preliminar de 4.1, frente a la costa de Nicaragua, a 111 kilómetros al sur de Isla de Meanguera, con una profundidad de 47 kilómetros.

📌 #ElObservatorioInforma Sismo mag. 4.1, frente a la costa de Nicaragua. A 111 km al sur de Isla de Meanguera. Prof. 47 km. [2021-09-22, 05:04] pic.twitter.com/IyqOY7VgSa — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) September 22, 2021

El Ineter precisó que se trata de un evento relacionado con los procesos tectónicos del choque de las placas coco y caribe.

"Se sintió e Jinotega, Estelí (norte de Nicaragua) Managua, León, clase onda expansiva la del sismo, el centro de geología de Estados Unidos lo reporta entre 6.5 y 6.7", declaró un experto en fenómenos naturales de ese país, Agustín Moreira.

Dijo que la onda expansiva fue tan rápida, fueron microsegundos y "se sintió en costa de Chinandega, también gente que lo sintió en Managua, fue un evento bastante considerable, onda expansiva fuerte, superó el movimiento rápido" dijo.

Además, el sismo se sintió en Honduras y El Salvador y se han registrado varias réplicas, que oscilan entre 2.4, 3.4, 3.8 y 4.1.

El terremoto no causó daños por el momento porque "no estuvo muy cerca de la zona de subducción" explicó el experto.

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