VIDEO: Terremoto de 6.0 sacude Australia y causa leves daños

Cerca de Melbourne, Australia, se registró un terremoto de magnitud 6.0 que causó severos daños en edificios, aunque aún se desconoce si hay personas lesionadas o víctimas mortales.

De acuerdo con autoridades de Victoria, Australia, el terremoto se registró en Mansfield, a las 9:15 horas local a 10 kilómetros de profundidad, además indicaron que se han registrado varias réplicas y no descartaron que continúen durante el día.

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De forma preliminar, la magnitud del terremoto era de 5.8 y posteriormente se ajustó a 6.0. Se percibió en Victoria, Australia del Sur, Nueva Gales del Sur y Tasmania.

Las autoridades de Australia informaron que a pesar de la magnitud del terremoto no había amenaza de tsunami ni avalanchas.

A magnitude 6.0 #Earthquake has occurred with an epicentre near Mansfield in Victoria. Widespread felt reports. If you have building damage or require SES assistance, phone 132500 and please be patient as lines may be busy. pic.twitter.com/8RUqnk4Iwb — VICSES News (@vicsesnews) September 21, 2021

Videos del terremoto en Australia se viralizan

En redes sociales, habitantes del sur de Australia compartieron imágenes de los daños que causó el terremoto.

En una de las grabaciones se observa que una de las fachadas de un edificio se cayó debido al terremoto.

Did you feel the 5.8 (downgraded from 6.0) magnitude #earthquake? Video taken in Green St, Windsor shows some significant damage caused.

Call 132500 if you need help from the SES or 000 if life-threatening.

Know what to do if aftershocks occur. https://t.co/jI6V1pqdhd pic.twitter.com/2vitOZbBVs — VICSES News (@vicsesnews) September 22, 2021

En otra de las grabaciones se captó el momento en que unos conductores de televisión vivieron el terremoto, quienes dudaron en desalojar el estudio o permanecer mientras transcurre el movimiento telúrico.

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, quien está de gira en Estados Unidos, dijo que se enteró del terremoto que sacudió el sur del país y aseguró que aunque los sismos son raros en Australia, este rompió un récord, cuyas réplicas más fuertes son de magnitudes 5.5, 4.0.

Morrison aseguró que dio indicaciones a su gabinete para que se actúe ante cualquier eventualidad causada por el terremoto.

“No hemos tenido informes de lesiones graves o algo peor, y esa es una muy buena noticia y esperamos que continúen las buenas noticias”.

El terremoto de este martes es el mayor registrado desde 1997, de acuerdo con el servicio geológico de Nueva Zelanda, GeoNet.

Internacional

Fuerte Sismo e inusual se registra al 38 Km al S de Mount Buller cercano a #Melbourne en Australia la Magnitud fue de 5.8 y la Profundidad de 10 km. pic.twitter.com/ZXZJUfIa6K — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) September 22, 2021

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