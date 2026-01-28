Logo Inklusion Sitio accesible
“El odio no me detiene”: Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y se vuelve tendencia global

Nicki Minaj no solo expresó su respaldo a Trump, sino que también anunció que planea donar entre 150 mil y 300 mil dólares para apoyar su programa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la cantante Nicki Minaj se ríen en el escenario durante la Cumbre de Cuentas Trump del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Nicki Minaj se declara la fan número uno de Donald Trump y desata polémica en Washington|REUTERS/Kevin Lamarque
Escrito por:  Arturo Engels

Nicki Minaj, la rapera y cantautora reconocida a nivel mundial, sorprendió a propios y extraños luego de declarar públicamente que es la “fan número uno” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , durante el evento denominado Trump Accounts Summit organizado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en Washington D. C..

La intervención de Minaj, de 43 años, marcó uno de los momentos más comentados de la jornada, no solo por su apoyo explícito al magnate republicano, sino porque combinó elementos culturales, además de políticos, que rápidamente se viralizaron en redes sociales y medios internacionales.

¿Qué dijo Nicki Minaj sobre Donald Trump?

En su discurso, Nicki Minaj afirmó sin rodeos: “probablemente soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar”, ante una audiencia que incluía al propio Trump y al empresario Kevin O’Leary.

Señaló que las críticas y el “odio” que ha recibido por su postura no la afectan, y que, de hecho, la motivan a apoyar aún más al presidente.

La artista agregó que no permitirá que quienes critican al mandatario “se salgan con la suya” y defendió su postura con un mensaje que combinó política y espiritualidad: “Dios lo está protegiendo.”

Polémica de Nicki Minaj en Trump Accounts Summit 2026

La declaración de Minaj se produjo en el Trump Accounts Summit , una cumbre enfocada en el lanzamiento de “Cuentas Trump”, una iniciativa de inversión respaldada por el gobierno que proporciona un aporte inicial de mil dólares a cuentas de inversión para recién nacidos entre 2025 y 2028 como parte del One Big Beautiful Bill Act.

Minaj no solo expresó su respaldo a Trump, sino que también anunció que planea donar entre 150 mil y 300 mil dólares para apoyar este programa, además de fomentar la educación financiera temprana, enfatizando su deseo de “devolver el favor” a las comunidades jóvenes.

La participación de Minaj generó una mezcla de apoyo y fuerte crítica. Algunos sectores celebraron su valentía al expresar una opinión política sólida, mientras que otros cuestionaron que una figura cultural tan influyente respalde a un presidente polarizador, lo que ha intensificado el debate sobre el papel de los artistas en la política.

¿Qué significa el apoyo de Nicki Minaj a Donald Trump?

El respaldo de una artista global como Nicki Minaj a un líder político tan controversial como Donald Trump abre una discusión acerca de la intersección entre cultura pop y política en Estados Unidos; ¿puede la influencia de una celebridad mover a sectores de votantes o cambiar percepciones políticas?

