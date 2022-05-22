Nicolás Maduro pedirá visa a Estados Unidos para un festival de salsa

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que ya solicitó su visa a Estados Unidos con la única intención de asistir a un festival de salsa que se realizará en Nueva York el próximo 11 de junio.

A través de un programa de radio el mandatario venezolano expresó su deseo de viajar a Estados Unidos acompañado de su esposa, Cilia Flores, pero solo para acudir al festival de salsa boricua.

“Estoy pidiendo mi visa para ir a Nueva York, al festival de la salsa boricua. El 11 de junio nos vamos Cilia y yo. Directo a Nueva York, a mí me gusta mucho Nueva York”, dijo Nicolás Maduro.

“Amamos los Estados Unidos”: Nicolás Maduro dijo en un programa de radio que solicitará la visa para ir a un festival de salsa en Nueva York https://t.co/CXyaotioAD pic.twitter.com/RYg7ipbM4d — NTN24 (@NTN24) May 20, 2022

Además, el presidente de Venezuela aseguró que ama a Nueva York, y que para la gente de Estados Unidos solo tiene mucho amor.

“Saludos a la gente de Estados Unidos de Norteamérica. Amamos a la gente de Estados Unidos de Norteamérica, por Estados Unidos lo que tenemos es amor”, expresó Nicolás Maduro durante una entrevista en radio.

El mensaje de Nicolás Maduro surgió en medio de la polémica que se generó previo a la Cumbre de las Américas, después de que Estados Unidos dijo que no tenía planeado invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Nicolas Maduro no está invitado a la cumbre de las Américas en EU

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo que su país no tiene planeado invitar a los tres países centroamericanos, pues la cita para la Cumbre de las Américas solo incluirá a gobiernos “democráticos” del hemisferio occidental.

Posteriormente, algunas naciones como México, Bolivia y Guatemala anunciaron que no asistirían a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos no invitaba a todos los países.

Estados Unidos relaja medidas contra Venezuela

Además, Estados Unidos también aseguró que relajaría algunas medidas contra Venezuela para promover el diálogo entre las dos naciones.

Entre las medidas que levantará está una prohibición para que la petrolera estadounidense Chevron pueda negociar con la venezolana PDVSA.

