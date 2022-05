Estados Unidos relajará algunas sanciones contra Venezuela

Estados Unidos podría relajar algunas sanciones contra Venezuela para promover el diálogo entre las dos naciones, entre las medidas que levantará está una prohibición para que la petrolera estadounidense Chevron pueda negociar con la venezolana PDVSA.

Un funcionario estadounidense dijo que la decisión de permitir a Chevron establecer contactos, tomada en consulta con la oposición venezolana, tendrá ciertos límites.

La medida de Estados Unidos está destinada a allanar el camino para las conversaciones en México y depende de que el gobierno de Nicolás Maduro actúe “constructivamente” en las negociaciones, agregó.

Sin embargo, aún no hay una decisión final por parte del gobierno de Estados Unidos sobre la renovación de una licencia, actualmente limitada, que le permite a Chevron conservar activos en Venezuela, agregó la fuente.

El funcionario indicó que el gobierno de Joe Biden tomó la decisión de relajar sanciones contra Venezuela tras las conversaciones con el gobierno interino de Juan Guaidó.

Estados Unidos también relajará sanciones contra Cuba

Además de aliviar algunas medidas contra Venezuela, el gobierno de Estados Unidos también planteó la posibilidad de hacerlo con Cuba y revisar algunas políticas contra la isla caribeña impuestas durante la presidencia de Donald Trump.

Entre las medidas que se revisarán están las remesas a familiares de cubanos y los viajes a la isla. Además, el gobierno de Joe Biden indicó que se aumentarán las visas para ciudadanos de Cuba.

Las medidas, que llegan después de una larga revisión de Estados Unidos, marcan los cambios más significativos en el enfoque hacia Cuba desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en enero de 2021.

El anuncio ocurre a unas semanas de la Cumbre de las Américas, a la cual Estados Unidos indicó que no invitaría a Nicaragua, Venezuela y Cuba, por lo que en respuesta México y Bolivia advirtieron que no acudirían si Estados Unidos no invitaba a todas las naciones americanas.